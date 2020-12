Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szavaztak is, meg nem is.","shortLead":"Szavaztak is, meg nem is.","id":"20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42a7c0d-e197-4c5b-a468-1834dc1cfa21","keywords":null,"link":"/360/20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","timestamp":"2020. december. 18. 07:00","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung: Még mindig nem világos, van-e helye a Fidesznek a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök lefoglalása miatt is.","shortLead":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök...","id":"20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806a9fe9-f7db-497f-b8e2-b79ebbee7b36","keywords":null,"link":"/elet/20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 17. 17:18","title":"24.hu: Gődény György mindhárom panaszát elutasította az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9206bd9f-2205-4289-afd0-81477178a098","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Szegfűszeg és kapor is kell hozzá – két összetevő, amit nem mindenkinek jutna eszébe ugyanabba az ételbe rakni. Szalay Kristóf egészségügyi mérnök sem gondolt erre, amíg meg nem ismerkedett a borscs receptjével. És amikor ezt a példát hozza fel, már maga is sejti, hogy cikkünk ezzel fog kezdődni. Innentől már csak bonyolultabb lesz, hiszen a Turbine azzal foglalkozik, hogy emberi sejteket szimuláljon számítógépben, és így jusson el a mostaninál több és jobb rákgyógyszerhez. ","shortLead":"Szegfűszeg és kapor is kell hozzá – két összetevő, amit nem mindenkinek jutna eszébe ugyanabba az ételbe rakni. Szalay...","id":"20201216_turbine_rakgyogyszer_kutatas_fejlesztes_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9206bd9f-2205-4289-afd0-81477178a098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad88fe1-bdbc-4d10-8709-867077baa393","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_turbine_rakgyogyszer_kutatas_fejlesztes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 16. 20:00","title":"Mikor lesz ebből rákgyógyszer? A magyar Turbine felforgatná a kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7758b7b9-e6a8-4193-a49d-c0015f482140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sprinter alapú lakóautó csaknem 7 méter hosszú.","shortLead":"A Sprinter alapú lakóautó csaknem 7 méter hosszú.","id":"20201216_27_millio_forint_Mercedes_furgon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7758b7b9-e6a8-4193-a49d-c0015f482140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55b7c10-ca0e-46d2-ba47-54c0240d2479","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_27_millio_forint_Mercedes_furgon","timestamp":"2020. december. 17. 04:41","title":"27 millió forint egy ilyen Mercedes furgon, de nem is csomagot szállítanak vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb eső is előfordulhat, a légmozgás gyenge lesz.","shortLead":"Kisebb eső is előfordulhat, a légmozgás gyenge lesz.","id":"20201217_Az_unnepekig_marad_a_kodos_borongos_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855841f3-ad46-4e17-82a5-4ba09604a8f7","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Az_unnepekig_marad_a_kodos_borongos_ido","timestamp":"2020. december. 17. 06:47","title":"Marad a ködös, borongós idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, kik és miért állítanak fel fémoszlopokat a világ különböző részein, de az biztos, hogy az újabb, ausztráliai darabon utalások találhatók a világ többi pontján talált monolitok elhelyezkedésére.","shortLead":"Továbbra sem tudni, kik és miért állítanak fel fémoszlopokat a világ különböző részein, de az biztos, hogy az újabb...","id":"20201218_femoszlop_monolit_ausztralia_koordinata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f3951-e142-48c1-99e4-40a8187c7355","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_femoszlop_monolit_ausztralia_koordinata","timestamp":"2020. december. 18. 08:03","title":"Feltűnt egy újabb rejtélyes fémoszlop, és ezt most telekarcolták koordinátákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is Nobel-díjra esélyesnek tartják. Az általuk kidolgozott eljárást használva készülnek ugyanis a legígéretesebb koronavírus-vakcinák.","shortLead":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is...","id":"20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf3f7c1-c49c-409b-ad04-b3d4c0538aa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","timestamp":"2020. december. 17. 16:39","title":"Karikó Katalinról, a koronavírus-vakcinák alapját kidolgozó magyar tudósról áradozik a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi már egyébként sem vezethetett volna, mert korábban elvették az engedélyét.","shortLead":"A férfi már egyébként sem vezethetett volna, mert korábban elvették az engedélyét.","id":"20201217_Veglegesen_elvehetik_a_jogositvanyat_az_autosnak_aki_leszoritott_az_utrol_egy_kocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7bd22b-7565-4aca-9c43-432c9b103e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_Veglegesen_elvehetik_a_jogositvanyat_az_autosnak_aki_leszoritott_az_utrol_egy_kocsit","timestamp":"2020. december. 17. 15:36","title":"Végleg elvehetik a jogosítványát a sofőrnek, aki leszorította az útról a haragosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]