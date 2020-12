Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ff62979-f952-42ed-9201-a0164af8fbb7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Charles Michelnek aznap készült egy negatív koronavírustesztje, amikor legutóbb találkozott a francia elnökkel, de miután kiderült, hogy Emmanuel Macron koronavírusos, egyelőre biztonságosabbnak találja, ha nem megy emberek közelébe.","shortLead":"Charles Michelnek aznap készült egy negatív koronavírustesztje, amikor legutóbb találkozott a francia elnökkel, de...","id":"20201217_onkentes_karanten_europai_tanacs_elnok","timestamp":"2020. december. 17. 13:43","title":"Önkéntes karanténba vonul az Európai Tanács elnöke, miután találkozott a koronavírusos Macronnal"},{"available":true,"c_guid":"88410d87-9bc2-4106-91a7-850221187bb5","c_author":"Marabu","category":"itthon","id":"20201217_Marabu_Feknyuz_Mindjart_vege","timestamp":"2020. december. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mindjárt vége"},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Conan O'Brien a Twitteren posztolt a \"25 résztvevős brüsszeli orgiáról\".","shortLead":"Conan O'Brien a Twitteren posztolt a \"25 résztvevős brüsszeli orgiáról\".","id":"20201218_conan_obrien_szajer_jozsef_orgia_brusszel_twitter","timestamp":"2020. december. 18. 10:59","title":"Még mindig Szájer Józsefre gondol az egyik leghíresebb amerikai komikus"},{"available":true,"c_guid":"f6f03c51-b051-48d4-b2fa-7c43f89569d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett – mondja Szabó Simon. A színész a segítségnyújtásban látja az esélyét annak, hogy ebből az évből még valami jót kihozzunk.","shortLead":"A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett –...","id":"20201217_Szabo_Simon_2020at_meg_kell_menteni","timestamp":"2020. december. 17. 12:00","title":"Szabó Simon: 2020-at meg kell menteni"},{"available":true,"c_guid":"481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter is kommentálta, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője jogfosztottá válik a pártcsaládjukban.","shortLead":"A külügyminiszter is kommentálta, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője jogfosztottá válik a pártcsaládjukban.","id":"20201217_szijjarto_peter_deutsch_tamas_europai_neppart","timestamp":"2020. december. 17. 16:23","title":"Szijjártó szerint a többi néppárti képviselő példát vehetne Deutsch Tamásról"},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","shortLead":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","id":"20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","timestamp":"2020. december. 18. 17:28","title":"A kormány 1,8 milliárd forintból \"véd meg\" 7500 munkahelyet"},{"available":true,"c_guid":"7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Rettenetes év volt az idei, késekből és bogáncsokból kötött csokor. 2020 bűnlajstromából lapzártakor már csak egy vulkánkitörés hiányzik. A csapások és aljasságok sorát csak a jóságos, mindenki arcára derűt varázsoló szakállas öregúr szakította meg. Szubjektív körkép.","shortLead":"Rettenetes év volt az idei, késekből és bogáncsokból kötött csokor. 2020 bűnlajstromából lapzártakor már csak...","id":"202051_rosszkedvunk_tavasza_nyara_osze_es_tele","timestamp":"2020. december. 18. 15:00","title":"Tóta W.: Rosszkedvünk tavasza, nyara, ősze és tele"},{"available":true,"c_guid":"b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a Dél-sark felett decemberben – így nagyobb, mint maga az Antarktisz, amely 14 millió négyzetkilométeres.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a Dél-sark felett decemberben –...","id":"20201218_antarktisz_ozonlyuk_kiterjedese_december_deli_sark","timestamp":"2020. december. 18. 07:33","title":"Már 18 000 000 négyzetkilométeres ózonlyuk tátong az Antarktisz felett"}] A színész a segítségnyújtásban látja az esélyét annak, hogy ebből az évből még valami jót kihozzunk. ","shortLead":"A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett –...","id":"20201217_Szabo_Simon_2020at_meg_kell_menteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f03c51-b051-48d4-b2fa-7c43f89569d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5698c6-94d7-4d1b-8e75-e5ea922f0438","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Szabo_Simon_2020at_meg_kell_menteni","timestamp":"2020. december. 17. 12:00","title":"Szabó Simon: 2020-at meg kell menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter is kommentálta, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője jogfosztottá válik a pártcsaládjukban.","shortLead":"A külügyminiszter is kommentálta, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője jogfosztottá válik a pártcsaládjukban.","id":"20201217_szijjarto_peter_deutsch_tamas_europai_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4767c3c-ebf8-4047-8bd7-25eda521d076","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_szijjarto_peter_deutsch_tamas_europai_neppart","timestamp":"2020. december. 17. 16:23","title":"Szijjártó szerint a többi néppárti képviselő példát vehetne Deutsch Tamásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","shortLead":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","id":"20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57fc442-ead9-4cf6-bc56-91b56d538d00","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","timestamp":"2020. december. 18. 17:28","title":"A kormány 1,8 milliárd forintból \"véd meg\" 7500 munkahelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Rettenetes év volt az idei, késekből és bogáncsokból kötött csokor. 2020 bűnlajstromából lapzártakor már csak egy vulkánkitörés hiányzik. A csapások és aljasságok sorát csak a jóságos, mindenki arcára derűt varázsoló szakállas öregúr szakította meg. Szubjektív körkép.","shortLead":"Rettenetes év volt az idei, késekből és bogáncsokból kötött csokor. 2020 bűnlajstromából lapzártakor már csak...","id":"202051_rosszkedvunk_tavasza_nyara_osze_es_tele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9991a96-bcc2-4be0-bb52-13dd97722dd5","keywords":null,"link":"/360/202051_rosszkedvunk_tavasza_nyara_osze_es_tele","timestamp":"2020. december. 18. 15:00","title":"Tóta W.: Rosszkedvünk tavasza, nyara, ősze és tele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a Dél-sark felett decemberben – így nagyobb, mint maga az Antarktisz, amely 14 millió négyzetkilométeres.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a Dél-sark felett decemberben –...","id":"20201218_antarktisz_ozonlyuk_kiterjedese_december_deli_sark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb09c24-8d4c-4f43-a51f-f35a33b250dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_antarktisz_ozonlyuk_kiterjedese_december_deli_sark","timestamp":"2020. december. 18. 07:33","title":"Már 18 000 000 négyzetkilométeres ózonlyuk tátong az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]