[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","shortLead":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","id":"20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233375b-ddd3-4c7d-9196-219dfb156de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","timestamp":"2020. december. 18. 14:16","title":"Hajnali autós üldözés romjai miatt volt dugó a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005dd58a-6dcb-4200-8e47-bbbb1b2f3762","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nemrég elérhetővé tette saját operációs rendszere, a HarmonyOS 2.0-ás bétáját, amelyet így már többen is tesztelnek. Egy felhasználó videót készített róla, milyen a szoftver okostelefonon.","shortLead":"A Huawei nemrég elérhetővé tette saját operációs rendszere, a HarmonyOS 2.0-ás bétáját, amelyet így már többen is...","id":"20201218_android_harmony_os_20_huawei_operacios_rendszer_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=005dd58a-6dcb-4200-8e47-bbbb1b2f3762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e791a9-ec7d-4681-8091-1475aa4113e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_android_harmony_os_20_huawei_operacios_rendszer_okostelefon","timestamp":"2020. december. 18. 16:06","title":"Itt a rendszer, amellyel a Huawei leváltaná az Androidot: videón a HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7787b1a9-6c2e-4c80-80fb-e81adbca63e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars meghódítása jelenleg a NASA egyik legfontosabb küldetése. Ahhoz azonban, hogy az első missziók sikeresek legyenek, nem ártana tudni, hol landoljanak az űrhajósok, és melyek a vörös bolygó akár tábornak is alkalmas pontjai. Ebben segíthet egy érdekes új projekt. ","shortLead":"A Mars meghódítása jelenleg a NASA egyik legfontosabb küldetése. Ahhoz azonban, hogy az első missziók sikeresek...","id":"20201218_nasa_mars_robotkutya_boston_dynamics_au_spot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7787b1a9-6c2e-4c80-80fb-e81adbca63e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358d6da-69dd-416c-82b3-3f7bec1cf0e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_nasa_mars_robotkutya_boston_dynamics_au_spot","timestamp":"2020. december. 18. 15:03","title":"A NASA különleges robotkutyával keresne tábornak alkalmas helyet a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája a HVG ajánlójában.","shortLead":"Tim Burton hátborzongatóan szórakoztató karácsonyi meséje és Wes Anderson már-már klasszikusnak tekinthető rókafabulája...","id":"20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c3216c-3fe1-41aa-8d82-87fb4cb4f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3802ed-590c-4c71-b042-094bd1f8a4f2","keywords":null,"link":"/360/20201220_Csontvazy_Izsak_es_a_tisztes_rokapolgar__Karacsonyi_mesefilm_ajanlo","timestamp":"2020. december. 20. 08:30","title":"Túszul ejtett télapó és egy tisztes rókapolgár - Karácsonyi mesefilm ajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed3e201-6f47-4c8f-908e-da66fbb060a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma jelenik meg az Esti Kornél Itt maradtam az éjszakában című legújabb lemeze. A jövőre 15 éves zenekar karrierjének eddigi legnagyszabásúbb kiadványával jelentkezik. A 2018-ban megjelent ötödik nagylemez, az Eltűnt idő után most 15 korábbi dal kapott új hangszerelést olyan közreműködőkkel, mint iamyank, Csernovszky Márk zongoraművész, a Soharóza kórus és a Heureka Pop Orchestra kamarazenekar. ","shortLead":"Ma jelenik meg az Esti Kornél Itt maradtam az éjszakában című legújabb lemeze. A jövőre 15 éves zenekar karrierjének...","id":"20201218_Premier_lemez_nagylemez_album_Esti_Kornel_Itt_maradtam_az_ejszakaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed3e201-6f47-4c8f-908e-da66fbb060a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e4f9f-e23b-45b4-8576-ae683bfe4801","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Premier_lemez_nagylemez_album_Esti_Kornel_Itt_maradtam_az_ejszakaban","timestamp":"2020. december. 18. 11:45","title":"Premier: \"Menedék egy elcseszett évben\" - itt az Esti Kornél új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK a társasági adó elengedését követeli, a szocialisták több jóléti intézkedést hiányolnak.","shortLead":"A DK a társasági adó elengedését követeli, a szocialisták több jóléti intézkedést hiányolnak.","id":"20201219_Az_MSZPnek_es_a_DKnak_sem_tetszik_Orban_mai_bejelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1760f198-1e36-46f0-b5a5-4023cc45db79","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Az_MSZPnek_es_a_DKnak_sem_tetszik_Orban_mai_bejelentese","timestamp":"2020. december. 19. 18:04","title":"Az MSZP-nek és a DK-nak sem tetszik Orbán mai bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által biztosított hárommilliárd forintos forrásból indul pályázat a klíma- és természetvédelmi akciótervhez kapcsolódva a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti- és társasházi lakások fűtéskorszerűsítésének támogatására.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által biztosított hárommilliárd forintos forrásból indul pályázat...","id":"20201219_Harommilliard_forintbol_folytatodik_a_tarsashazak_tavfuteskorszerusitesi_programja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4318a0ae-7067-48c5-80b9-2e686fa064a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Harommilliard_forintbol_folytatodik_a_tarsashazak_tavfuteskorszerusitesi_programja","timestamp":"2020. december. 19. 11:15","title":"Hárommilliárd forintból folytatódik a társasházak távfűtés-korszerűsítési programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","shortLead":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","id":"20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc50389-acc0-4e6a-b472-be8c56e713e4","keywords":null,"link":"/sport/20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","timestamp":"2020. december. 19. 15:10","title":"Újabb stadiont neveztek el Maradonáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]