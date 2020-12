Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ede6e5b-79ac-41fb-af85-fe89d1e9263e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A bíboros szerint fontos, hogy a papok ne adják magamutogatásra, bohóckodásra a fejüket a közösségi médiában, hanem az egyház küldetéséhez hűen használják ezt a fórumot is.","shortLead":"A bíboros szerint fontos, hogy a papok ne adják magamutogatásra, bohóckodásra a fejüket a közösségi médiában, hanem...","id":"20201224_Erdo_Peter_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ede6e5b-79ac-41fb-af85-fe89d1e9263e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd39053-1057-46e0-aa32-dfb95d9190c0","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Erdo_Peter_karacsony","timestamp":"2020. december. 24. 08:15","title":"Erdő Péter: Ha sikerül végre megtalálni a vírus ellenszerét, az is a teremtő Isten ajándéka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt orvosként átélni az elmúlt egy évet, kevesen beszélnek. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke március óta a frontvonalban ápolja a koronavírusos betegeket. A hvg.hu-nak most elmondta, mikor érezték először, hogy baj van, mi viselte meg a legjobban lelkileg, rászól-e valakire, ha nem vesz fel maszkot és mit gondol azokról a kollégákról, akik kifogásokat kerestek, hogy ne kelljen dolgozniuk. Nagyinterjú skypeon. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt...","id":"20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b5c98-f4d3-4cbc-8234-eabf8ee0b219","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","timestamp":"2020. december. 25. 11:00","title":"Csilek András infektológus: Van az emberi szenvedésnek egy olyan foka, amit nem szabad megmutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss adatok.","shortLead":"Megjöttek a friss adatok.","id":"20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b005b22-cfbe-44c7-a02d-a21a4efe3121","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 25. 09:10","title":"Koronavírus Magyarországon: elhunyt 104 beteg, 2610 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az innovációban mindig is jeleskedő – csak azt mobilpiaci sikerre átfordítani nemigen tudó – LG dobhatja piacra az első csúsztatható kijelzős telefont. Van, aki már néhány specifikációját is tudni véli.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az innovációban mindig is jeleskedő – csak azt mobilpiaci sikerre átfordítani nemigen tudó –...","id":"20201224_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a7c46f3-528d-47e7-bfd9-8ae0dc41e535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5eccd87-e830-4f6a-9abc-5fcaaaffea09","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_lg_rollable_kihuzhato_kijelzos_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. december. 24. 14:03","title":"Egyedülálló telefont adhat ki az LG, csúsztatható kijelzője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8","c_author":"Kajtor Domonkos SJ","category":"tudomany","description":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita szerzetes karácsonyi írása.","shortLead":"Az ember és a technológia kéz a kézben járnak, de vajon ki tudja közülük, hova tartunk? Kajtor Domonkos jezsuita...","id":"20201225_lelek_a_gepek_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e890adcd-0980-408d-9a37-5323abb8faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a0e6cd-85bb-4895-9d8b-d5013f796067","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_lelek_a_gepek_felett","timestamp":"2020. december. 25. 16:00","title":"Kajtor Domonkos SJ: Lélek a gépek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egésznapos kijárási tilalom lép életbe csütörtök éjféltől a karácsonyi ünnepek egész időszakára Olaszországban. ","shortLead":"Egésznapos kijárási tilalom lép életbe csütörtök éjféltől a karácsonyi ünnepek egész időszakára Olaszországban. ","id":"20201223_olaszorszagot_lezarjak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965b2a25-0a29-46d8-bee9-86a288442e3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_olaszorszagot_lezarjak_koronavirus","timestamp":"2020. december. 23. 20:31","title":"Éjféltől lezárják Olaszországot, 70 ezer felett a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott is tilos szeszes italt inni, ahol ezt más jogszabály nem tiltja. ","shortLead":"Ott is tilos szeszes italt inni, ahol ezt más jogszabály nem tiltja. ","id":"20201224_tilos_utcai_alkoholfogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5564f441-4dc7-47e1-94fb-512a769f1718","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_tilos_utcai_alkoholfogyasztas","timestamp":"2020. december. 24. 07:23","title":"Mától január 3-ig tilos alkoholt fogyasztani az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a717fa-2669-4394-b54a-a2881955a374","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen használják a Microsoft megújult böngészőjét, és ezt igyekszik is meghálálni a fejlesztő. Például azzal, hogy nemsokára új, ismert játékokkal kapcsolatos témákat lehet letölteni. Az Edge Canary használói pedig már most is elérhetik ezeket.","shortLead":"Egyre többen használják a Microsoft megújult böngészőjét, és ezt igyekszik is meghálálni a fejlesztő. Például azzal...","id":"20201224_microsoft_edge_bongeszo_uj_temak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6a717fa-2669-4394-b54a-a2881955a374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a1f7c9-973b-4b84-9505-02a9bc844b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_microsoft_edge_bongeszo_uj_temak","timestamp":"2020. december. 24. 13:03","title":"Ha Edge böngészőt használ: gamer témák és hátterek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]