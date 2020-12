Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ed7115f-03ae-4cae-ac85-97e40bc9ab5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neverland volt az a hely, ahol több mesélő szerint is gyerekeket molesztált az énekes. Eredetileg százmillióért adták volna el.","shortLead":"Neverland volt az a hely, ahol több mesélő szerint is gyerekeket molesztált az énekes. Eredetileg százmillióért adták...","id":"20201225_22_milliard_dollar_neverland_michael_jackson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed7115f-03ae-4cae-ac85-97e40bc9ab5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3829fe0-f60e-4031-ab13-b7acca09d644","keywords":null,"link":"/elet/20201225_22_milliard_dollar_neverland_michael_jackson","timestamp":"2020. december. 25. 16:34","title":"22 millió dollárért vették meg Michael Jackson hírhedt birtokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Húszan énekeltek volna a tavaly áprilisban leégetett székesegyházban, de biztonsági okokból csak egy kisebb csapatot engedtek be.","shortLead":"Húszan énekeltek volna a tavaly áprilisban leégetett székesegyházban, de biztonsági okokból csak egy kisebb csapatot...","id":"20201225_vedosisak_tavolsagtartas_parizs_koncert_notre_dame_szekesegyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351aef4f-3175-40d2-898c-0bede103320c","keywords":null,"link":"/kultura/20201225_vedosisak_tavolsagtartas_parizs_koncert_notre_dame_szekesegyhaz","timestamp":"2020. december. 25. 11:39","title":"Védősisak, távolságtartás – kis koncertet adtak a leégett Notre-Dame-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megyék közül már nem Győr-Moson-Sopron, hanem Pest a legdrágább. Itt 406 ezer forintos négyzetméter-átlagárral kell számolni.","shortLead":"A megyék közül már nem Győr-Moson-Sopron, hanem Pest a legdrágább. Itt 406 ezer forintos négyzetméter-átlagárral kell...","id":"20201225_ingatlanpiac_lakasarak_lakaspiac_elado_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a62b34-6bc9-4293-9c81-10b3b958981b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_ingatlanpiac_lakasarak_lakaspiac_elado_lakasok","timestamp":"2020. december. 25. 13:00","title":"Az olcsóbb kerületek drágultak, a belvárosban lejjebb mentek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A szuperritka francia sportkompaktnak az állapotának megfelelően alaposan megkérik az árát. ","id":"20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb640722-9f05-4232-814e-b850f6db876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe63059-e2fd-4b70-a71a-bd4c60effb05","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_idokapszula_ime_egy_1800_kilometert_futott_18_eves_renault_clio_v6","timestamp":"2020. december. 25. 06:41","title":"Időkapszula: íme egy 1800 kilométert futott 18 éves középmotoros Renault Clio V6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjöttek a friss adatok.","shortLead":"Megjöttek a friss adatok.","id":"20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b005b22-cfbe-44c7-a02d-a21a4efe3121","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 25. 09:10","title":"Koronavírus Magyarországon: elhunyt 104 beteg, 2610 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12cab16-b35d-43aa-a2f5-d936b8ef0cf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiskarácsony – írta a képhez a kormányfő.","shortLead":"Kiskarácsony – írta a képhez a kormányfő.","id":"20201225_orban_viktor_orban_rahel_gyermek_unoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12cab16-b35d-43aa-a2f5-d936b8ef0cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4869081-3309-4571-815c-960552e3c342","keywords":null,"link":"/elet/20201225_orban_viktor_orban_rahel_gyermek_unoka","timestamp":"2020. december. 25. 09:29","title":"Karján a legkisebb unokájával kívánt boldog karácsonyt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","shortLead":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","id":"20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40eebcf-009e-4cb6-9a7a-b29f97d9a815","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 24. 17:47","title":"Megjelent Németországban a brit koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","shortLead":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","id":"20201225_ujpest_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1edcd-b2b3-4048-bc43-fff9f7aa3c76","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_ujpest_rendor","timestamp":"2020. december. 25. 13:41","title":"Megpróbálják felébreszteni a kómából az Újpesten megkéselt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]