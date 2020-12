Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény faluban sokan az álomkarácsonyt gyászolják, a hajléktalanok felé pedig ilyenkor több figyelem irányul, de ez elmúlik az ünnepek elteltével. Szociális dolgozókkal beszélgettünk az ünnep alkalmából arról, hogyan dolgoznak karácsonykor, és mi motiválja őket a sokszor alulértékelt területen.","shortLead":"A gondozás mellett a hozzátartozók és bentlakók közötti intenzív közvetítés is feladat lett az idősotthonban, a szegény...","id":"20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88dee5d6-a969-4c42-bf5b-8e3ff54e90d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cabc79-ca66-47dd-9ff8-f260d5b9c1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_karacsony_szocialis_munkasok_maltai_szeretetszolgalat","timestamp":"2020. december. 26. 07:00","title":"Az álomszerű karácsony elgyászolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","shortLead":"Larry nem zavartatja magát a Brexit-bejelentés miatt. ","id":"20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba64496-c122-4c16-9600-6c2fff22ea5e","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Downing_Street_macska_Larry_galamb","timestamp":"2020. december. 24. 13:49","title":"Kamerák előtt kergetett meg egy galambot a Downing Street macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","shortLead":"Egy Nagy-Britanniából rokonlátogatásra érkező nő mintájából mutatták ki az új vírusmutációt.","id":"20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40eebcf-009e-4cb6-9a7a-b29f97d9a815","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_nemetorszag_brit_koronavirus_mutacio","timestamp":"2020. december. 24. 17:47","title":"Megjelent Németországban a brit koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1860a477-8e5d-4449-b37b-cda4d96263f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több szervezet ad át díjakat év végén, de nem mindenki tudja átvenni a kitüntetést. Például a fák. A Duma Aktuál összegyűjtötte, milyen kategóriákban osztottak elismeréseket 2020-ban. ","shortLead":"Egyre több szervezet ad át díjakat év végén, de nem mindenki tudja átvenni a kitüntetést. Például a fák. A Duma Aktuál...","id":"20201225_Duma_Aktual_Az_ev_mindene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1860a477-8e5d-4449-b37b-cda4d96263f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f54a19-0c6a-473d-9ec3-db4da01cb019","keywords":null,"link":"/360/20201225_Duma_Aktual_Az_ev_mindene","timestamp":"2020. december. 25. 16:00","title":"Duma Aktuál: Hidegvérrel fogadta a vipera, hogy az év hüllője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdc3228-863d-4d83-9d31-a6a57c9df2aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton jött meg az első szállítmány vakcina, már el is kezdték adni az egészségügyi dolgozóknak. Az első oltást Szlávik János adta be kollégájának.","shortLead":"Szombaton jött meg az első szállítmány vakcina, már el is kezdték adni az egészségügyi dolgozóknak. Az első oltást...","id":"20201226_Beoltottak_az_elso_magyart_a_Pfizervakcinaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bdc3228-863d-4d83-9d31-a6a57c9df2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa0636-e814-4409-8ee6-7115703f76a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Beoltottak_az_elso_magyart_a_Pfizervakcinaval","timestamp":"2020. december. 26. 11:47","title":"Beoltották az első magyart a Pfizer-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megyék közül már nem Győr-Moson-Sopron, hanem Pest a legdrágább. Itt 406 ezer forintos négyzetméter-átlagárral kell számolni.","shortLead":"A megyék közül már nem Győr-Moson-Sopron, hanem Pest a legdrágább. Itt 406 ezer forintos négyzetméter-átlagárral kell...","id":"20201225_ingatlanpiac_lakasarak_lakaspiac_elado_lakasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a62b34-6bc9-4293-9c81-10b3b958981b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_ingatlanpiac_lakasarak_lakaspiac_elado_lakasok","timestamp":"2020. december. 25. 13:00","title":"Az olcsóbb kerületek drágultak, a belvárosban lejjebb mentek a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akarja beoltatni magát az új típusú koronavírus ellen a fehérorosz elnök. Ezt maga Aljakszandr Lukasenka közölte pénteken a minszki gyermekinfektológiai kórházban tett látogatása során, amelyet az ONT állami televízió közvetített.\r

\r

","shortLead":"Nem akarja beoltatni magát az új típusú koronavírus ellen a fehérorosz elnök. Ezt maga Aljakszandr Lukasenka közölte...","id":"20201226_Lukasenka_nem_akarja_beoltatni_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90c5f08-e4d9-43f8-a09a-5d6afa422baa","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Lukasenka_nem_akarja_beoltatni_magat","timestamp":"2020. december. 26. 08:30","title":"Lukasenka nem akarja beoltatni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"32 százalék a lehető leggyorsabban oltatna, 33 százalék pedig kicsit várna.","shortLead":"32 százalék a lehető leggyorsabban oltatna, 33 százalék pedig kicsit várna.","id":"20201225_nemetorszag_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c0a0bd-e547-4e00-8e66-7565341e217a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ba6e2f-8a18-4ad8-a8bf-4c049e60855e","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_nemetorszag_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 25. 17:26","title":"A németek kétharmada beoltatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]