[{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korszerűsítés annyiba kerül, amennyiből máshol egész stadionokat is fel tudtak húzni.","shortLead":"A korszerűsítés annyiba kerül, amennyiből máshol egész stadionokat is fel tudtak húzni.","id":"20201225_3_milliard_groupama_arena_fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9799635-25c3-4e04-8b06-5db4b69b4d3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_3_milliard_groupama_arena_fradi","timestamp":"2020. december. 25. 16:07","title":"3 milliárdért korszerűsítik a Fradi hat éve épült stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e1f2caf-ee6c-459c-886f-ff50ab3c894b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejezte a műsorszórást az alig egy hónapot működő Olay TV kormánykritikus televízió Törökországban pénteken, mert főszerkesztője, Suleyman Sarilar szerint nem tudott többé ellenállni a tudósításai miatti masszív kormányzati nyomásnak.\r

