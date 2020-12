Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Andy Murray kétszeres olimpiai bajnok brit teniszező szabadkártyát kapott a Delray Beach-i tenisztornára, így Floridában kezdi meg a 2021-es szezont.

\r

Andy Murray kétszeres olimpiai bajnok brit teniszező szabadkártyát kapott a Delray Beach-i tenisztornára, így Floridában kezdi meg a 2021-es szezont. A Delray Beach-i tenisztornán kezdi az új szezont Murray Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabda-zseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be "Kása" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján. Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabda-zseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű mint hinnénk. A megnyugtató kék-sárga közeg és Ausztrália - Kásás Tamás életútja, 1. rész S persze itt a koronavírus, amely egyre kevésbé tárgya a racionális diskurzusnak. Nyáry Krisztián: Barbárokra várva

Ismerős nevek a kivitelezők közt: Strabag és Duna Aszfalt. Kilométerenként 4,5 milliárdért építjük az új magyar sztrádaszakaszt

És nem érintkeztek fertőzött emberrel sem. Kanadát is elérte az új koronavírus-mutáció, a fertőzöttek nem jártak külföldön

\r

Mindkét országba Angliából érkezett az új, a korábbinál jobban fertőző vírus.

\r

Franciaországban is Japánban is megjelent a Nagy-Britanniában azonosított mutáció