[{"available":true,"c_guid":"bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is vezethessenek. Bírálta azt a rendszert is, amely szerint az országban a nőknek számos dolgot csak a férfi gondviselő engedélyezhet.","shortLead":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is...","id":"20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b93b17-2b54-47ed-a001-1e57c7cd7fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","timestamp":"2020. december. 28. 13:36","title":"Terrorizmus vádjával börtönözhetnek be egy szaúdi nőjogi aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor Kiss László a CHEOPS-űrtávcső előkészítésében és tudományos programjának kidolgozásában is dolgozott.","shortLead":"A Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor Kiss László a CHEOPS-űrtávcső előkészítésében és tudományos programjának...","id":"20201228_kiss_laszlo_csillagasz_dij_mta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffcedf-5861-434f-921c-e430a7f15803","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_kiss_laszlo_csillagasz_dij_mta","timestamp":"2020. december. 28. 13:05","title":"Kiss László csillagászt válaszották az év ismeretterjesztő tudósának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol hó, havas eső is lehet.","shortLead":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol...","id":"20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf119254-02ac-4a6c-aff5-7b34228602e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","timestamp":"2020. december. 27. 18:10","title":"Nem hoznak zimankót az év utolsó napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos intézkedés született, amelyek könnyítettek rajta.\r

","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint megnehezítette az életet a járvány, de a tárcánál számos rendkívül fontos...","id":"20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5b275-3623-4428-a73a-788ea5853db8","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_kasler_miklos_emmi_video_evertekelo_oktatas_egeszsegugy_sport","timestamp":"2020. december. 27. 22:09","title":"Kásler az évértékelőjében: Az egészségügyben 70 éves elmaradást kellett behoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","shortLead":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","id":"20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682a035a-33f1-4d05-96b7-0bf8ea1fcb90","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","timestamp":"2020. december. 28. 13:22","title":"A Klubrádió versenytársainak érvénytelen lett a pályázata a frekvenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át saját alkotásaikat, hogy kiválasszák, amely – bármely okból – a legkedvesebb volt a szívüknek. ","shortLead":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át...","id":"20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5060538-05da-48cb-a2d5-e3eedbfd90ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","timestamp":"2020. december. 27. 07:00","title":"És akkor ezt látjuk legszívesebben, amikor visszatekintünk az évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 4647 tesztet végeztek vasárnap, ennek a 13 százaléka lett pozitív.","shortLead":"Mindössze 4647 tesztet végeztek vasárnap, ennek a 13 százaléka lett pozitív.","id":"20201228_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f44ff-9c1a-4dc7-bf68-83390e276b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 28. 08:59","title":"Koronavírus: 114 halott, 609 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen 4,4 millió adagot szállítanak hozzánk 2020–21 során, de csak az állami oltóközpontokba. Magánellátókhoz, gyógyszertárakba nem fog kerülni. ","shortLead":"Összesen 4,4 millió adagot szállítanak hozzánk 2020–21 során, de csak az állami oltóközpontokba. Magánellátókhoz...","id":"20201228_pfizer_koronavirusvakcina_oltas_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa1851-9684-47b5-9c51-f86643121366","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_pfizer_koronavirusvakcina_oltas_szallitas","timestamp":"2020. december. 28. 19:43","title":"Pfizer: Még idén 80 ezer adag vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]