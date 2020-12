Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át saját alkotásaikat, hogy kiválasszák, amely – bármely okból – a legkedvesebb volt a szívüknek. ","shortLead":"A komolytól a kis színesig számtalan cikk jelent meg a hvg.hu gazdaság rovatától idén, most a szerzők tekintették át...","id":"20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5060538-05da-48cb-a2d5-e3eedbfd90ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201227_Es_akkor_kedvenc_cikkek_gazdasagi_rovat","timestamp":"2020. december. 27. 07:00","title":"És akkor ezt látjuk legszívesebben, amikor visszatekintünk az évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a pénteken korán reggel Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek a belvárosában felrobbant parkoló lakóautó közelében.\r

\r

","shortLead":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a pénteken korán reggel Tennessee amerikai állam fővárosának, Nashville-nek...","id":"20201226_Lehetseges_emberi_maradvanyokat_talaltak_a_nashvillei_robbantas_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11c9cc11-b1a3-40c8-b469-6fd7dd04dcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadb0a9a-22a0-4e9b-ab1e-8c3c214bdf97","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Lehetseges_emberi_maradvanyokat_talaltak_a_nashvillei_robbantas_kozeleben","timestamp":"2020. december. 26. 08:54","title":"Lehetséges emberi maradványokat találtak a nashville-i robbantás közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország bíróságaiban, miután a Brexittel együtt megszűnik a lehetőségük, hogy választott döntőbíróságon rendezzék vitáikat az érintett országok kormányaival.","shortLead":"A nagy európai vállalatok nem bíznak bizonyos országok, így a jogállamot leépítő Magyarország és Lengyelország...","id":"20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422d6e92-1dce-4bb6-bf4e-209c029ebf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21b6652-00f9-481f-9091-a624dbb1f357","keywords":null,"link":"/360/20201227_brexit_eu_politico_lapszemle","timestamp":"2020. december. 27. 10:30","title":"A Brexit-paradoxon: a britek kilépnek, az uniós cégek belépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8250f5b-c91c-49f5-90d6-4f533ff7ed78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6bc329-0eee-4415-9371-9eea746d8cb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201227_kfconsole_samsung_surround_display_vodafone_hd_csatornak_koronavirus_terapia","timestamp":"2020. december. 27. 12:03","title":"Ez történt: A KFC bejelentette, hogy kiad egy játékkonzolt, ami a csirkét is melegen tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc","c_author":"Nyáry Krisztián","category":"360","description":"Szerzőnk világvége-licitet lát és azt, hogy a szorongás kultúrája pár év alatt minden egyéb világnézetet maga alá gyűrt. S persze itt a koronavírus, amely egyre kevésbé tárgya a racionális diskurzusnak. ","shortLead":"Szerzőnk világvége-licitet lát és azt, hogy a szorongás kultúrája pár év alatt minden egyéb világnézetet maga alá...","id":"20201226_Nyary_Krisztian_karacsonyi_essze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07779b7d-a5bc-4fac-bb62-d52bc3b3e8ac","keywords":null,"link":"/360/20201226_Nyary_Krisztian_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 26. 11:00","title":"Nyáry Krisztián: Barbárokra várva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","shortLead":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","id":"20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2006695a-1d6e-4632-9ea5-44d4e0742b54","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","timestamp":"2020. december. 26. 09:46","title":"1198 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt 118 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abafffa-a7a8-411a-aba8-12c42c1fede5","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Fekete, meleg, zseniális és emberi – Alvin Ailey hatvan éve mutatta be azt, amit mindmáig a táncművészet egyik legnagyszerűbb és legnépszerűbb alkotásának mondanak. A Revelations varázsára 2020-ban mindennél jobban szükségünk van, Alvin Ailey társulatának a táncosai pedig ma is tudják, hogy nemcsak a hat évtizeddel ezelőtti mozdulatokat viszik tovább, hanem a darab történelmi jelentőségének a súlya is ott van rajtuk.","shortLead":"Fekete, meleg, zseniális és emberi – Alvin Ailey hatvan éve mutatta be azt, amit mindmáig a táncművészet egyik...","id":"20201226_Az_elet_foldre_kenyszerit_de_fel_kell_allni__60_eves_a_tancmuveszet_egyik_csodaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abafffa-a7a8-411a-aba8-12c42c1fede5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d709198-5267-4532-a883-5773bdd6d397","keywords":null,"link":"/kultura/20201226_Az_elet_foldre_kenyszerit_de_fel_kell_allni__60_eves_a_tancmuveszet_egyik_csodaja","timestamp":"2020. december. 26. 16:00","title":"Az élet földre kényszerít, de fel kell állni – 60 éves a táncművészet egyik csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó épül az M1 és az M7 között.","shortLead":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó...","id":"20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37699-3788-46ac-a384-83555f5144ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","timestamp":"2020. december. 27. 10:38","title":"82 milliárdból fejleszt közutakat a kormány, az M2-es az országhatárig fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]