[{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","shortLead":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","id":"20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bec44c9-24ac-4eb7-9eb4-64e1110d1685","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","timestamp":"2020. december. 28. 10:14","title":"Kétszázmillió forintnyi parfümöt szállított rossz helyre a magyar kamionos, hogy ő maga adhassa el azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin, a BioNTech magyar alelnöke kutatótársával dolgozta ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját.","shortLead":"Karikó Katalin, a BioNTech magyar alelnöke kutatótársával dolgozta ki a legígéretesebb koronavírus-vakcinák alapját.","id":"20201228_kariko_katalin_richard_dawkins_evoluciobiologus_nobel_dij_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3933c20c-f93a-4ec9-98d3-1ef2241f7536","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_kariko_katalin_richard_dawkins_evoluciobiologus_nobel_dij_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 09:33","title":"A világhírű evolúcióbiológus szerint Karikó Katalin Nobel-díjat érdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e7ca6-da05-4afa-8572-c35674ac8b28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Petrinjából károkról számoltak be, a rengés erőssége 5,2-es volt. Pécsen is lehetett érezni a földrengést.","shortLead":"Petrinjából károkról számoltak be, a rengés erőssége 5,2-es volt. Pécsen is lehetett érezni a földrengést.","id":"20201228_foldrenges_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d80e7ca6-da05-4afa-8572-c35674ac8b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf08ed12-345a-4747-930a-0800353feefe","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_foldrenges_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 28. 07:35","title":"Erős földrengés rázta meg Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ minden táján érződtek, de például az pozitív, hogy a kutatók megfeszített munkája révén mostanra kész a vakcina, ami ritkán látott összefogást is eredményezett.","shortLead":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ...","id":"20201228_bill_gates_koronavirus_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8fe973-6386-499f-a78a-c11f2ef4f255","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_bill_gates_koronavirus_2021","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Bill Gates: Volna itt három dolog, ami miatt jobb lesz nekünk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt oltották be elsőként.","shortLead":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt...","id":"20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41cfbae-0926-4872-9556-70adfe140060","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 06:30","title":"Megkezdődött a nagy uniós oltókampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"November eleje óta nem látott szinteken a magyar deviza.","shortLead":"November eleje óta nem látott szinteken a magyar deviza.","id":"20201228_Vege_a_karacsonynak_zuhan_a_forint_arfolyama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadc6612-3851-43dc-8569-3cfd6e3c20dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_Vege_a_karacsonynak_zuhan_a_forint_arfolyama","timestamp":"2020. december. 28. 13:54","title":"Vége a karácsonynak, zuhan a forint árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol hó, havas eső is lehet.","shortLead":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol...","id":"20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf119254-02ac-4a6c-aff5-7b34228602e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","timestamp":"2020. december. 27. 18:10","title":"Nem hoznak zimankót az év utolsó napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be29620c-0164-445f-a586-cff103d462c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) szondája több kőzetmintát is gyűjtött a Naprendszer számunkra egyik legérdekesebb aszteroidájából. A Ryugu kisbolygó felszíne alól származó köveket nemrég mutatták meg a nyilvánosságnak.","shortLead":"A Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) szondája több kőzetmintát is gyűjtött a Naprendszer számunkra egyik legérdekesebb...","id":"20201228_hajabusza_2_ryugu_kisbolygo_aszteroida_jaxa_japan_urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be29620c-0164-445f-a586-cff103d462c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022dbe2e-a53d-4b24-b2a3-d8244482e2bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_hajabusza_2_ryugu_kisbolygo_aszteroida_jaxa_japan_urugynokseg","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Ilyen kövek vannak a Földtől 300 millió kilométerre lévő aszteroida felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]