Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"102af2bd-ff52-44b5-bc29-adb7baff373e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a fideszes politikus egy ablakmosós képet posztolt, a PM társelnöke közölte: nem sikerült elhitetnie, hogy „önök a NER-ben úgy élnek, mint a normális emberek”.","shortLead":"Miután a fideszes politikus egy ablakmosós képet posztolt, a PM társelnöke közölte: nem sikerült elhitetnie, hogy „önök...","id":"20201227_Szabo_Timea_hazudozassal_es_alablakmosassal_vadolja_Novak_Katalint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=102af2bd-ff52-44b5-bc29-adb7baff373e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e2ff8d-8298-45d0-b360-ecfae801bd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Szabo_Timea_hazudozassal_es_alablakmosassal_vadolja_Novak_Katalint","timestamp":"2020. december. 27. 11:26","title":"Szabó Tímea hazudozással és ál-ablakmosással vádolja Novák Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban azt közölte a BioNTech, hogy az általuk végzett tesztek alapján nem jár komoly következményekkel, ha valaki nagyobb adaggal kap a védőoltásukból.","shortLead":"Korábban azt közölte a BioNTech, hogy az általuk végzett tesztek alapján nem jár komoly következményekkel, ha valaki...","id":"20201228_pfizer_vakcina_tuladagolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cacd70-70e0-4633-81f0-aec53a52c0ec","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_pfizer_vakcina_tuladagolas","timestamp":"2020. december. 28. 17:57","title":"Vakcinatúladagolás miatt került kórházba egy német idősotthon több dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt a koronavírushoz.","shortLead":"A járvány szinte mindenbe bekavart, de voltak események, amelyekből úgy lett világbotrány, hogy semmi közük nem volt...","id":"202051_aprilis_20_negativ_olajar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c3ba38-c0da-461e-8a5a-bdda8be3ffe0","keywords":null,"link":"/360/202051_aprilis_20_negativ_olajar","timestamp":"2020. december. 27. 13:30","title":"Járvánnyal és anélkül is kemény dolgok történtek idén – Világ 2020, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta a külföldiek előtt. De az osztrákok sem használhatják a szállodákat, így a téli sport napközbeni tevékenységgé vált.","shortLead":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta...","id":"202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89db3f-ed9c-4e47-acf8-71fcacb18377","keywords":null,"link":"/360/202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","timestamp":"2020. december. 28. 15:00","title":"Ausztria a szomszédjai nyomására vízkeresztig lezárta a sípályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett néhány mérést.","shortLead":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett...","id":"20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db3c7-8071-42d5-832e-490a652d8595","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","timestamp":"2020. december. 28. 18:03","title":"Először repült a Vénuszhoz a Naphoz küldött űrszonda, adatokat is küldött a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Franciaország harcot hirdetett a radikális iszlám ellen, de közben elidegenítheti a muszlim közösségét. Európában terjed az a felfogás, hogy az iszlamista terrorizmusnál nagyobb veszély a szeparatizmust csendben támogató közeg.","shortLead":"Franciaország harcot hirdetett a radikális iszlám ellen, de közben elidegenítheti a muszlim közösségét. Európában...","id":"202051__iszlamista_radikalizmus__francia_haduzenet__europai_lepesek__veszelyzonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38244e-7e41-4b04-85d2-062b0ce3ab62","keywords":null,"link":"/360/202051__iszlamista_radikalizmus__francia_haduzenet__europai_lepesek__veszelyzonak","timestamp":"2020. december. 27. 16:00","title":"Macron áll az iszlám szélsőségesek elleni európai küzdelem élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor Kiss László a CHEOPS-űrtávcső előkészítésében és tudományos programjának kidolgozásában is dolgozott.","shortLead":"A Széchenyi-díjas csillagász, kutatóprofesszor Kiss László a CHEOPS-űrtávcső előkészítésében és tudományos programjának...","id":"20201228_kiss_laszlo_csillagasz_dij_mta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cffcedf-5861-434f-921c-e430a7f15803","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_kiss_laszlo_csillagasz_dij_mta","timestamp":"2020. december. 28. 13:05","title":"Kiss László csillagászt válaszották az év ismeretterjesztő tudósának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","shortLead":"A mutatványhoz 200 kilométert repült a pilóta.","id":"20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74886d4-5ae6-4b74-8bb1-29235066f594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5699d86d-21cd-4e19-9fc1-1cfd22cfcc38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_fecskendo_repulesi_utvonal_unio_eu_oltokampany_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 09:03","title":"Fecskendőt “rajzolt” az égre egy német pilóta, ezzel állított emléket az EU-ban kezdődő oltókampánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]