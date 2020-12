Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az első autó, amit kínálnak majd a Model 3 alapváltozata. ","shortLead":"Az első autó, amit kínálnak majd a Model 3 alapváltozata. ","id":"20201229_A_Tesla_megjelenik_az_indiai_piacon_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f539a23-ffba-4b60-b41d-873dfe41373d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c54c385-99be-4b61-acf1-95243b777d45","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_A_Tesla_megjelenik_az_indiai_piacon_is","timestamp":"2020. december. 29. 09:26","title":"Indiában is piacra lép a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő eredményre jutottak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő...","id":"20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58638849-66a2-48d6-b78f-8fce9f8c7a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","timestamp":"2020. december. 28. 11:03","title":"A kutatókat is meglepte, mi vonzza a tekintetet az okostelefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8e4891-72b9-4571-9c73-439f3e73bc20","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Lehallgatások, beszervezések, bomlasztások. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de korántsem olyan világ ez, mint ahogyan a filmek sugallják.","shortLead":"Lehallgatások, beszervezések, bomlasztások. Számtalan eszközük van a titkosszolgálatoknak céljaik elérésére, de...","id":"202051__titkosszolgalatok__legendak_es_valosag__beepulok__figyeloallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8e4891-72b9-4571-9c73-439f3e73bc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a03fcb4-c08c-468f-a035-0fde56f57ae8","keywords":null,"link":"/360/202051__titkosszolgalatok__legendak_es_valosag__beepulok__figyeloallas","timestamp":"2020. december. 28. 07:00","title":"Kerülik a túlzott rizikót a magyar titkosszolgálatok, de a \"boldogtalanítás\" még belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a1e2e1-41ae-49f4-92c0-451cac17f742","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A járványhelyzet talán legnagyobb vesztesei az idegenvezetők. Egyik napról a másikra maradtak munka és bevétel nélkül, az állam pedig ölbe tett kézzel nézi, ahogyan elsüllyed a szakma.","shortLead":"A járványhelyzet talán legnagyobb vesztesei az idegenvezetők. Egyik napról a másikra maradtak munka és bevétel nélkül...","id":"202051__idegenvezetok_bajban__palyamodositok__eltuno_szakma__mesterseges_akadalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84a1e2e1-41ae-49f4-92c0-451cac17f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9c5af1-2b73-417f-9e6f-7d9cfd9d49af","keywords":null,"link":"/360/202051__idegenvezetok_bajban__palyamodositok__eltuno_szakma__mesterseges_akadalyok","timestamp":"2020. december. 29. 14:00","title":"Futár, mázoló, villanyszerelő: mihez kezd egy idegenvezető, amikor nincs kit vezetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"December 31-e fontos határnap a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál.","shortLead":"December 31-e fontos határnap a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál.","id":"20201228_Kgfb_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea5169c-c340-4a54-9418-5d17ac452f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_Kgfb_2021","timestamp":"2020. december. 28. 13:49","title":"Sok autósnak kell év végégig rendeznie a kötelezőjét, különben ketyegni kezd a fedezetlenségi díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f9a74-f24a-4155-93b5-8246536f4ea0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttesnek legalább néhány koncert reményt adott idén. A Brains tagjai azonban fontosnak tartják, hogy segítsenek azokon, akik reménytelenül élték meg ezt az évet. Például egy szendviccsel.","shortLead":"Az együttesnek legalább néhány koncert reményt adott idén. A Brains tagjai azonban fontosnak tartják, hogy segítsenek...","id":"20201228_Brains_Legalabb_nyaron_tudtunk_talalkozni_a_kozonsegunkkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012f9a74-f24a-4155-93b5-8246536f4ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87798908-b6fb-483a-b1d2-b5dcbb89ccff","keywords":null,"link":"/elet/20201228_Brains_Legalabb_nyaron_tudtunk_talalkozni_a_kozonsegunkkel","timestamp":"2020. december. 28. 12:00","title":"Brains: Legalább nyáron tudtunk találkozni a közönségünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt oltották be elsőként.","shortLead":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt...","id":"20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41cfbae-0926-4872-9556-70adfe140060","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 06:30","title":"Megkezdődött a nagy uniós oltókampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","shortLead":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","id":"20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db58952-eef7-41ed-a6fa-f72072a50e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","timestamp":"2020. december. 29. 11:31","title":"Novák: Ötmillió forintig visszatérítik a kifizetett építkezési és telekszámlák áfatartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]