[{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő jelentést kért a földrengés magyarországi hatásairól, az esetleges károkról.","shortLead":"A magyar kormányfő jelentést kért a földrengés magyarországi hatásairól, az esetleges károkról.","id":"20201229_orban_viktor_segitseg_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36077a46-b02c-4e6d-a75b-50eda292dcf1","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_orban_viktor_segitseg_horvatorszag","timestamp":"2020. december. 29. 18:40","title":"Orbán segítséget ajánlott fel Horvátországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","shortLead":"A projektet ugyanaz az animációs cég viszi, amelyik a csatáról szóló filmet is készítette.","id":"20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdda9b00-dbe7-4eb1-9119-00b363447c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8739d43-13fe-41c9-ade2-13dd32502519","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_sorozat_film_pozsonyi_csata_kasler_miklos_magyarsagkutato_intezet_horvath_lugossy_gabor_honfoglalas","timestamp":"2020. december. 29. 07:05","title":"12 részes sorozat követi a pozsonyi csatáról készült filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hidegrekordokat mértek Szibériában a hétvégén, a Tomszk melletti Tyegulgyet faluban mínusz 49 Celsius-fokra süllyedt a hőmérséklet, ami rekordnak számít az elmúlt 50-100 évben.","shortLead":"Hidegrekordokat mértek Szibériában a hétvégén, a Tomszk melletti Tyegulgyet faluban mínusz 49 Celsius-fokra süllyedt...","id":"20201228_sziberia_hidegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b487527d-98e1-47c2-9b78-cbf1b626c92c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_sziberia_hidegrekord","timestamp":"2020. december. 28. 17:03","title":"50-100 éves hidegrekordok dőltek meg Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e763e1d-a3b3-44ab-b940-fae1043dd72b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Atlas néven futó felfedező projekt célja, hogy feltérképezze a vízi élővilág eddig ismeretlen részét. Az elmúlt években ez különösen jól sikerült. Az elmúlt...



