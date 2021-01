Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri köszöntésében.","shortLead":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri...","id":"20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a5c6e-8581-49e9-a8f8-150df685b6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 18:39","title":"Merkel: Az oltás reményt hoz, de addig is mindenki legyen szabálykövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dcda34-fffc-4c6e-bb4a-842626e560a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A decembernek ezen a pontján még csak óvatos kívánságaink és elképzeléseink vannak arról, hogy milyennek is szeretnénk a következő évet. Azt viszont nagyon is jól tudjuk, hogy milyen volt az az év, amelyet most magunk mögött hagyunk. 2020 sokféle érzést kiváltott belőlünk, mi most, így a végén a dühnek szeretnénk szabad folyást engedni az erre a célra szánt kedvenc zenéinkkel. Hogy aztán jövőre tiszta lappal induljunk.","shortLead":"A decembernek ezen a pontján még csak óvatos kívánságaink és elképzeléseink vannak arról, hogy milyennek is szeretnénk...","id":"20201230_FCK2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dcda34-fffc-4c6e-bb4a-842626e560a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e51a4-d041-48fe-89e9-680b196cdfff","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_FCK2020","timestamp":"2020. december. 30. 20:00","title":"Elege van 2020-ból? Dühöngjön velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Négy és fél évnyi bizonytalanság után a legtöbb területen már tudni lehet, mivel is jár a Brexit. Az biztos: az élet nem lesz egyszerűbb, de némi odafigyeléssel azért az egyszerű utazó számára kezelhető a helyzet. Összeszedtük, mivel is jár a magyarok számára a britek kilépése az Európai Unióból.","shortLead":"Négy és fél évnyi bizonytalanság után a legtöbb területen már tudni lehet, mivel is jár a Brexit. Az biztos: az élet...","id":"20210101_Vizumkenyszer_Bezart_allatok_Sorok_a_repteren_Megneztuk_mi_valtozik_a_Brexit_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93db6ebf-7842-48f7-9f18-8978a2c47da6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_Vizumkenyszer_Bezart_allatok_Sorok_a_repteren_Megneztuk_mi_valtozik_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Vízumkényszer? Bezárt állatok? Sorok a reptéren? – elmondjuk, mi változik a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt a buszsofőrt, aki két éve fának ütközött járművével a Mátrában, ennek következtében tizenkét utasa megsérült.","shortLead":"Tömegszerencsétlenséget előidéző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az Egri Járási Ügyészség azt...","id":"20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78203d56-1cb9-47e5-b3b5-1b74994a2cab","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Vadat_emeltek_a_Matraban_balesetet_okozo_buszsofor_ellen","timestamp":"2020. december. 31. 13:36","title":"Vádat emeltek a Mátrában balesetet okozó buszsofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 2764-gyel emelkedett december 31-én.","shortLead":"A fertőzöttek száma 2764-gyel emelkedett december 31-én.","id":"20210101_koronavirus_uj_fertozottek_elhunytak_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34168d47-f9d5-4533-b547-7276fd34fb85","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_koronavirus_uj_fertozottek_elhunytak_adatok","timestamp":"2021. január. 01. 09:27","title":"130-an hunytak el koronavírus miatt 2020 utolsó napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","shortLead":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","id":"20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90b301-7166-4348-8221-aa0dfe14dca9","keywords":null,"link":"/kultura/20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","timestamp":"2021. január. 01. 16:42","title":"Több ezer néző tapsolt a telefonján keresztül a Bécsi Filharmonikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57ae898-7f67-4657-849f-9c70411a9dfa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő lehetőségek kiaknázásának. \r

\r

","shortLead":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő...","id":"202053_bekesland_meszaros_a_viharsarokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c57ae898-7f67-4657-849f-9c70411a9dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d83eb7-d14e-4d00-a377-b41a2a54121b","keywords":null,"link":"/360/202053_bekesland_meszaros_a_viharsarokban","timestamp":"2021. január. 01. 08:30","title":"Tovább gyarapodik Mészáros agrárbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","shortLead":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","id":"20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc7dd13-d13a-478f-981b-79e8a178e434","keywords":null,"link":"/sport/20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","timestamp":"2021. január. 01. 13:53","title":"Tűzijáték sebesítette meg Omar Elabdellaoui norvég válogatott focista arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]