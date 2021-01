Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a kibertámadások 80 százalékában a felhasználók jelszavait akarják megszerezni a bűnözők, ezért itt az ideje, hogy biztonságosabb bejelentkezési módszerek felé tereljék a felhasználókat.","shortLead":"A Microsoft szerint a kibertámadások 80 százalékában a felhasználók jelszavait akarják megszerezni a bűnözők, ezért itt...","id":"20210101_jelszo_biometrikus_azonositas_belepes_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346ddcba-d447-4a23-af72-bec3ece0c2e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_jelszo_biometrikus_azonositas_belepes_microsoft","timestamp":"2021. január. 01. 08:03","title":"Eltörölné a jelszavak használatát 2021-ben a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci lapban megjelent kommentár többsebességes uniót javasol, hogy a közösség egyetlen ügyben se válhasson béna kacsává egyes tagállamok vétója miatt. ","shortLead":"A svájci lapban megjelent kommentár többsebességes uniót javasol, hogy a közösség egyetlen ügyben se válhasson béna...","id":"20201231_Neue_Zurcher_Zeitung_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7415fd98-9032-4c00-a71c-e2043ab11fd6","keywords":null,"link":"/360/20201231_Neue_Zurcher_Zeitung_eu","timestamp":"2020. december. 31. 08:15","title":"Neue Zürcher Zeitung: Dönthessen az EU a magyarok és a lengyelek nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer riasztották őket.\r

","shortLead":"Balesetekhez, rosszullétekhez, verekedésekhez is ki kellett vonulniuk a mentőknek szilveszterkor, összesen 3050-szer...","id":"20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd4fd2c-6b37-4f63-838a-ca7ceeabb633","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_szilveszter_mentok_balesetek_detoxikalo","timestamp":"2021. január. 01. 11:15","title":"Kiskorúak is voltak a detoxikálóba szállított száz ittas ember között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő, azoknak, akik révén működött az ország a járványhelyzetben is.","shortLead":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő...","id":"20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bdd5c7-6507-41d7-9417-bf2643d759c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","timestamp":"2021. január. 01. 08:33","title":"Áder János: Ez az évforduló nem olyan, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában. Több órára lezárták az M1-est.","shortLead":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában...","id":"20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd373-b4d4-42fa-b078-355ccfa16e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","timestamp":"2021. január. 01. 09:15","title":"Halálos baleset történt Bábolnánál, teljes útzár volt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1523c6b6-29fc-420c-822a-f3b84bb876d3","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Újfajta, gyorsabban tölthető akkumulátor; aktív(abb) zajszűrés; olcsó, de remek mobilkészülékek – 2020 bizonyos értelemben nagyon is jó év volt. És közben az is kiderült, hogy egy járvány megfékezésében akár a telefonunk is szerepet játszhat. Összegyűjtöttük az esztendő szerintünk fontos fejlesztéseit.","shortLead":"Újfajta, gyorsabban tölthető akkumulátor; aktív(abb) zajszűrés; olcsó, de remek mobilkészülékek – 2020 bizonyos...","id":"20201231_androidos_telefonok_mobilok_grafen_akkumulator_zajszuros_fulhallgato_jarvanyappok_apple_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1523c6b6-29fc-420c-822a-f3b84bb876d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28422375-f45d-4b09-b209-aad466effc88","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_androidos_telefonok_mobilok_grafen_akkumulator_zajszuros_fulhallgato_jarvanyappok_apple_google","timestamp":"2020. december. 31. 08:03","title":"Hogy mit adott a világnak 2020? Nézzen csak a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A kormány december 30-én csendben visszavont egy rendeletet, amelynek a hatályba lépését már kétszer elhalasztották, és amelyet az érintettek úgy értelmeztek, hogy az állam ellenőrzés alá akarja vonni a könyvkiadást.","shortLead":"A kormány december 30-én csendben visszavont egy rendeletet, amelynek a hatályba lépését már kétszer elhalasztották, és...","id":"20201231_Megsem_lesi_ki_az_allam_a_konyvkiadok_titkait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0eed-4a81-4cd3-8459-9122908d5e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ebd74-d841-4758-9559-c2328737289c","keywords":null,"link":"/kultura/20201231_Megsem_lesi_ki_az_allam_a_konyvkiadok_titkait","timestamp":"2020. december. 31. 10:16","title":"Mégsem lesi ki az állam a könyvkiadók titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karabahban és Etiópiában sem hallgattak a fegyverek, Romániában 20 év után jutott be a parlamentbe szélsőjobboldali párt. Sorozatunkban 2020 legfontosabb külföldi eseményeit idézzük fel, kronologikus sorrendben.","shortLead":"Karabahban és Etiópiában sem hallgattak a fegyverek, Romániában 20 év után jutott be a parlamentbe szélsőjobboldali...","id":"202051_szeptember_9_leegett_aleszboszi_moria_menekulttabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776dcf5b-f260-4bbf-b874-24d79ac053ec","keywords":null,"link":"/360/202051_szeptember_9_leegett_aleszboszi_moria_menekulttabor","timestamp":"2020. december. 31. 15:00","title":"Háború, polgárháború, lefejezés, tűzvész – Világ 2020, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]