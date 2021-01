Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő, azoknak, akik révén működött az ország a járványhelyzetben is.","shortLead":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő...","id":"20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bdd5c7-6507-41d7-9417-bf2643d759c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","timestamp":"2021. január. 01. 08:33","title":"Áder János: Ez az évforduló nem olyan, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön, családnak érezni mindenkit, aki gyereket nevel.","shortLead":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön...","id":"20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168611dd-1cdf-42c0-8962-16e85465cc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","timestamp":"2021. január. 01. 15:18","title":"Az RTL megmutatta, hogy lehet megható szeretettel boldog újévet kívánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot...","id":"20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6ea31-e758-4148-8c59-30dd2362396e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","timestamp":"2021. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimer lehet a bálna Merci, a W140-es S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712","c_author":"Hont András","category":"360","description":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és fájdalommentes életet – safe új világot – követel, a vitákat pedig elutasítja. Vélemény.","shortLead":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és...","id":"202053_az_infantilizmus_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129f7358-91e0-4068-b67e-6aaf89f6c4fd","keywords":null,"link":"/360/202053_az_infantilizmus_eve","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Hont: Az infantilizmus éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3851b-924a-4fc0-b70b-b767e8a022e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő lehetőségek kiaknázásának. \r

\r

","shortLead":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő...","id":"202053_bekesland_meszaros_a_viharsarokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3851b-924a-4fc0-b70b-b767e8a022e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d83eb7-d14e-4d00-a377-b41a2a54121b","keywords":null,"link":"/360/202053_bekesland_meszaros_a_viharsarokban","timestamp":"2021. január. 02. 08:30","title":"Tovább gyarapodik Mészáros agrárbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","shortLead":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","id":"20201231_HVG_ev_fotoi_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8d18da-7830-43e8-944f-0cd331e7fc4d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_HVG_ev_fotoi_2020","timestamp":"2020. december. 31. 16:00","title":"Kihalt utcák és repterek, kuckózás, szorongás, tüntetések – a HVG idei legjobb fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","shortLead":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","id":"20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf52a6-6d7f-4342-ae3e-ca18588daa68","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 21:09","title":"Olaszország zárlat alá került szilveszterre és az új év első napjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9385df4d-3d9c-4db5-b3f6-3c6112751742","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Január végén megszűnt az Egyesült Királyság európai uniós tagsága, most éjfélkor pedig véglegessé válik a szakítás. A sokak számára felemelő, sokak számára szomorú aktus rengeteg pillanatát követtük végig az elmúlt négy és fél évben, néha mi is nevettünk, néha elkeseredtünk, és elveszítettük jó pár illúziónkat Európával és a britekkel kapcsolatban. Képekben idézzük fel a szakítás mozzanatait.","shortLead":"Január végén megszűnt az Egyesült Királyság európai uniós tagsága, most éjfélkor pedig véglegessé válik a szakítás...","id":"20201231_Brexit_nagyitas_galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9385df4d-3d9c-4db5-b3f6-3c6112751742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07badf2-71c6-4beb-92fc-ec6ee97f9b79","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_Brexit_nagyitas_galeria","timestamp":"2020. december. 31. 19:30","title":"Brexit: Egy nagy szakítás képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]