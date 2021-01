Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","shortLead":"Őstörténeti korszakváltást jelentő koptatókövet találtak Izraelben – jelentette a Háárec című helyi újság.","id":"20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728f48f3-95a4-40b7-a9b8-4e8d3bcdcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91e8f03-8e7f-421d-824b-3f7476b3bf42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201231_350_ezer_eves_koptatoko_izrael","timestamp":"2020. december. 31. 16:03","title":"350 000 éves leletet találtak Izraelben, át kell értékelnünk a történelmünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyorsan terjedő vírus miatt döntöttek az iskolák két hetes bezárásáról. ","shortLead":"A gyorsan terjedő vírus miatt döntöttek az iskolák két hetes bezárásáról. ","id":"20210101_london_koronavirus_jarvany_korhaz_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272e5fe0-fd09-46b9-a801-27c91b7e9396","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_london_koronavirus_jarvany_korhaz_iskola","timestamp":"2021. január. 01. 20:24","title":"Londonban bezárják az általános iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elhúzódó koronavírus-válság, stagnáló gazdaság, demokrata párti győzelem az USA-ban és erősödő ellenzék – 2021 aligha lesz a legjobb éve az ezredforduló óta kormány- vagy államfőként folyamatosan Oroszország élén álló Vlagyimir Putyinnak. Az idő pedig mindenképpen ellene dolgozik, a felmérések szerint a fiatal választók nagy része már nagyon szeretné, ha távozna a hatalomból.","shortLead":"Elhúzódó koronavírus-válság, stagnáló gazdaság, demokrata párti győzelem az USA-ban és erősödő ellenzék – 2021 aligha...","id":"20210102_Nem_2021_lesz_Putyin_kedvenc_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc386c3-baae-4865-8749-9a58c2104fc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Nem_2021_lesz_Putyin_kedvenc_eve","timestamp":"2021. január. 02. 07:00","title":"Nem 2021 lesz Vlagyimir Putyin kedvenc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9385df4d-3d9c-4db5-b3f6-3c6112751742","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Január végén megszűnt az Egyesült Királyság európai uniós tagsága, most éjfélkor pedig véglegessé válik a szakítás. A sokak számára felemelő, sokak számára szomorú aktus rengeteg pillanatát követtük végig az elmúlt négy és fél évben, néha mi is nevettünk, néha elkeseredtünk, és elveszítettük jó pár illúziónkat Európával és a britekkel kapcsolatban. Képekben idézzük fel a szakítás mozzanatait.","shortLead":"Január végén megszűnt az Egyesült Királyság európai uniós tagsága, most éjfélkor pedig véglegessé válik a szakítás...","id":"20201231_Brexit_nagyitas_galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9385df4d-3d9c-4db5-b3f6-3c6112751742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07badf2-71c6-4beb-92fc-ec6ee97f9b79","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_Brexit_nagyitas_galeria","timestamp":"2020. december. 31. 19:30","title":"Brexit: Egy nagy szakítás képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 2764-gyel emelkedett december 31-én.","shortLead":"A fertőzöttek száma 2764-gyel emelkedett december 31-én.","id":"20210101_koronavirus_uj_fertozottek_elhunytak_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34168d47-f9d5-4533-b547-7276fd34fb85","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_koronavirus_uj_fertozottek_elhunytak_adatok","timestamp":"2021. január. 01. 09:27","title":"130-an hunytak el koronavírus miatt 2020 utolsó napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","shortLead":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","id":"20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc7dd13-d13a-478f-981b-79e8a178e434","keywords":null,"link":"/sport/20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","timestamp":"2021. január. 01. 13:53","title":"Tűzijáték sebesítette meg Omar Elabdellaoui norvég válogatott focista arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus ördöge.","shortLead":"Csak a koronavírus-járvány tudta tétlenségre kárhoztatni Mick Jaggert, aki 70 fölött is a koncertszínpadok szimpatikus...","id":"202051_mick_jagger_orok_rocksztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9fef938-9f91-4989-b547-502c2640f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf128a-d791-4f87-846a-c132fc234dc7","keywords":null,"link":"/360/202051_mick_jagger_orok_rocksztar","timestamp":"2020. december. 31. 19:00","title":"Mick Jagger, az örök rocksztár, aki építési vállalkozó vagy újságíró akart lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nyáron marad a vágányzár és maradnak a pótlóbuszok.","shortLead":"Egész nyáron marad a vágányzár és maradnak a pótlóbuszok.","id":"20201231_Augusztus_vegeig_marad_zarva_a_csepeli_HEV_belso_szakasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394338af-33a3-48b6-9aee-54682407d943","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Augusztus_vegeig_marad_zarva_a_csepeli_HEV_belso_szakasza","timestamp":"2020. december. 31. 10:43","title":"Augusztus végéig marad zárva a csepeli HÉV belső szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]