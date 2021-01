Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"661109d6-7916-45b9-961a-b3807f9931ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új céggel, de ugyanazzal a produceri csapattal áll neki a munkának Nemes Jeles László rendező. ","shortLead":"Új céggel, de ugyanazzal a produceri csapattal áll neki a munkának Nemes Jeles László rendező. ","id":"202053_laokoon_57_nemes_jeles_ujabbcege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661109d6-7916-45b9-961a-b3807f9931ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b22963-6e0a-452e-8c02-90031b942b1a","keywords":null,"link":"/360/202053_laokoon_57_nemes_jeles_ujabbcege","timestamp":"2021. január. 03. 08:30","title":"Már dolgoznak új filmjükön az Oscar-díjas Saul fia készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","shortLead":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","id":"20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fae3a8-b3b5-4690-a350-d9326cedf325","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","timestamp":"2021. január. 02. 15:38","title":"Lehet, hogy mégsem hal ki a Swinhoe-lágyhéjúteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712","c_author":"Hont András","category":"360","description":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és fájdalommentes életet – safe új világot – követel, a vitákat pedig elutasítja. Vélemény.","shortLead":"2020-ra beérett és járványhelyzetben a maga teljességében mutatta meg magát az a szemlélet, ami biztonságos, puha és...","id":"202053_az_infantilizmus_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4621f37-347b-4545-b195-3f9211b64712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129f7358-91e0-4068-b67e-6aaf89f6c4fd","keywords":null,"link":"/360/202053_az_infantilizmus_eve","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Hont: Az infantilizmus éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság szavazásán.","shortLead":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság...","id":"20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab7a4a-bc86-41ee-9704-e38ae669538f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","timestamp":"2021. január. 01. 10:56","title":"A jászkeszeg lett az év hala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2f3c53-3f6c-4ecd-a290-3c8014c429b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A változások legnagyobb része ahogy szinte minden évben, úgy most is az adózást érinti. Összefoglaltuk a legfontosabb adóváltozásokat, amelyek 2021. január elsején léptek életbe.","shortLead":"A változások legnagyobb része ahogy szinte minden évben, úgy most is az adózást érinti. Összefoglaltuk a legfontosabb...","id":"20210101_Uj_szabalyok_adozas_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c2f3c53-3f6c-4ecd-a290-3c8014c429b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82231a4c-0ba0-4ad9-a538-20896f16ddc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_Uj_szabalyok_adozas_2021","timestamp":"2021. január. 01. 10:45","title":"Új szabályokat tanulhatunk az adózásban 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia műsorában semmi karcosat nem lehet várni a miniszterelnökről, Bagi Iván előadott hát egy nagyon gyenge Orbán-beszédet. ","shortLead":"A közmédia műsorában semmi karcosat nem lehet várni a miniszterelnökről, Bagi Iván előadott hát egy nagyon gyenge...","id":"20210101_Hogyan_ne_sertsuk_meg_egy_parodiaval_Orban_Viktort_Bagi_Ivan_bemutatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ed61fa-d9d1-44cd-9244-87eb57eb66a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Hogyan_ne_sertsuk_meg_egy_parodiaval_Orban_Viktort_Bagi_Ivan_bemutatta","timestamp":"2021. január. 01. 19:51","title":"Hogyan ne sértsük meg egy paródiával Orbán Viktort? Bagi Iván bemutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A THM-plafon megy, a kötelező erős ügyfélhitelesítés az online vásárlásoknál jön. A hitelmoratórium marad.","shortLead":"A THM-plafon megy, a kötelező erős ügyfélhitelesítés az online vásárlásoknál jön. A hitelmoratórium marad.","id":"20210102_Fontos_valtozasokat_hoz_az_uj_ev_a_bankolasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d2ba1b-cdf9-4c81-a495-c6038826e8f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Fontos_valtozasokat_hoz_az_uj_ev_a_bankolasban","timestamp":"2021. január. 02. 13:21","title":"Fontos változásokat hoz az új év a bankolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","shortLead":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","id":"20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc959c-4016-490b-8397-3b2812bd64e8","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","timestamp":"2021. január. 02. 18:30","title":"Távoznak a diszkrimináció miatt pereskedő New York-i tévések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]