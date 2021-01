Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznőt séta közben fotózták le még december végén. ","shortLead":"A színésznőt séta közben fotózták le még december végén. ","id":"20210105_Emma_Stone_szineszno_terhes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c69138-dd47-4ce3-9501-e50bd5b25b0e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Emma_Stone_szineszno_terhes","timestamp":"2021. január. 05. 10:36","title":"Első gyermekét várja Emma Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b321a5fb-846f-40cd-b934-d25447f4182a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyed kis reklámnak szánták, most az ausztrál médiahatóság vizsgálja az egyik horgász- és kempingáruház hirdetését.","shortLead":"Könnyed kis reklámnak szánták, most az ausztrál médiahatóság vizsgálja az egyik horgász- és kempingáruház hirdetését.","id":"20210105_Egy_deneverszendvicses_poen_miatt_all_a_bal_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b321a5fb-846f-40cd-b934-d25447f4182a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1250a485-a50e-4939-ae89-4dc3116ceec4","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Egy_deneverszendvicses_poen_miatt_all_a_bal_Ausztraliaban","timestamp":"2021. január. 05. 10:12","title":"Egy denevérszendvicses poén miatt áll a bál Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","shortLead":"A Roma jelenlegi sportigazgatóját hosszú órákon át műtötték, de nincs életveszélyben.\r

","id":"20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0c9c723-ada7-4087-8d7f-a2cc3e3a02c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc95f2a-32e4-4d5e-be58-a3366038cab5","keywords":null,"link":"/sport/20210106_morgan_de_sanctis_as_roma_autobaleset","timestamp":"2021. január. 06. 13:10","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett a volt olasz válogatott, Morgan De Sanctis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5276ed-0caf-423f-b255-87f6b62ea858","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 5-én ünnepli hetvenötödik születésnapját Diane Keaton Oscar-díjas amerikai színésznő, Woody Allen múzsája, több filmjének főszereplője.","shortLead":"Január 5-én ünnepli hetvenötödik születésnapját Diane Keaton Oscar-díjas amerikai színésznő, Woody Allen múzsája, több...","id":"20210105_Diane_Keaton_75","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f5276ed-0caf-423f-b255-87f6b62ea858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e1778f-b8dd-463f-8c67-b1eecc25fbbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_Diane_Keaton_75","timestamp":"2021. január. 05. 08:54","title":"„Az esküvőm, amely sohasem volt, és a nyugdíjazási bulim, melyet soha nem akartam” – Diane Keaton 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f92c7d-89c6-4191-af6b-a86b2d99294e","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az oltás megkezdése előtti szörnyű hónap, a halálozások száma, az áldozatok lakosság- és fertőzésarányosan. Mutatjuk a Covid-járvány fekete számait Magyarországon és az Európai Unióban.","shortLead":"Az oltás megkezdése előtti szörnyű hónap, a halálozások száma, az áldozatok lakosság- és fertőzésarányosan. Mutatjuk...","id":"20210106_jarvany_adatok_europa_adatok_infografika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f92c7d-89c6-4191-af6b-a86b2d99294e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f6097e-2a0f-40b2-9aba-e3f165e01e12","keywords":null,"link":"/360/20210106_jarvany_adatok_europa_adatok_infografika","timestamp":"2021. január. 06. 15:00","title":"Magyarország az egyik legsúlyosabban érintett ország a járványban – infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár és az orosz elnök telefonon beszéltek egymással a szorosabb együttműködésről.","shortLead":"A német kancellár és az orosz elnök telefonon beszéltek egymással a szorosabb együttműködésről.","id":"20210105_nemet_orosz_vakcina_merkel_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91bebc7-c278-4c77-8719-39d87072f83b","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_nemet_orosz_vakcina_merkel_putyin","timestamp":"2021. január. 05. 13:23","title":"Kreml: Közös vakcinaelőállításról egyeztetett Merkel és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely a koronavírus-járvány eredetét kutatná – közölte szerdán a kínai külügyminisztérium.","shortLead":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely...","id":"20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565e106e-1d43-4cc6-8c90-3307a3e3a486","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","timestamp":"2021. január. 06. 14:17","title":"Semmitmondó magyarázatot adott Peking arra, miért nem engedik be a WHO kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legnagyobb autógyártójának főnöke szerint az új autóipari sztárok, mint a Tesla, annyira túlértékeltek a tőzsdéken, hogy a hagyományos gyártók nem tudnak elegendő tőkét vonzani a fejlesztéseikhez.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb autógyártójának főnöke szerint az új autóipari sztárok, mint a Tesla, annyira túlértékeltek...","id":"20210106_VWvezere_szerint_ven_autogyarkent_tekintenek_rajuk_a_befektetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7ec783-cb65-4986-903a-4c793a72d437","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_VWvezere_szerint_ven_autogyarkent_tekintenek_rajuk_a_befektetok","timestamp":"2021. január. 06. 15:38","title":"A VW vezére szerint „vén autógyárként” tekintenek rájuk a befektetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]