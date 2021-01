Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mike Pence megírta: Nem áll Joe Biden megválasztásának útjába
Az Egyesült Államok alelnöke elismeri a választás eredményét – normális körülmények között ennek nem is kellene, hogy hírértéke legyen. Most azonban komoly jelentősége van ennek.

Joe Biden járt közben, hogy az Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát Magyarországnak
A most megválasztott elnök 43 évvel ezelőtt, még fiatal szenátorként fontos szerepet játszott a korona hazakerülésében.



Török lap: Erdoganék Magyarországon is üldözik a rendszer ellenfeleit
A budapesti török nagykövetség diplomatái is készítettek jelentéseket Recep Tayyip Erdogan török államfő politikai ellenfeleiről. A Nordic Monitor hivatalos iratokra hivatkozó beszámolója szerint a magyarországi akció része az ellenzékieket sújtó átfogó ankarai akciónak. Megállapodtak a Spar-dolgozók béreiről, bruttó 240 ezer forint alatt senki nem fog keresni
A Sparnál a próbaidőn lévők bére csak bruttó 5 ezer forinttal nő, a próbaidőn túl viszont 15 ezer forinttal nő a lehetséges legalacsonyabb bér – ebben egyezett meg az áruházlánc vezetése és a szakszervezet. Szabó Tünde tavaly nyáron még jóváhagyta ezeket a kéréseket. Pikó András polgármester szerint a lépéssel a gyerekeken áll bosszút a Fidesz.

Eladták a Diósgyőrt
Egy két hete alapított cég lehet a Diósgyőri VTK új tulajdonosa, a háttérben a Hódúttal. Még egyáltalán nem biztos, hogy a Moderna vakcinája megkapja szerdán az uniós jóváhagyást
Már hétfőn összeült az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) humán gyógyszerek bizottsága, hogy elvégezze a Moderna Covid-vakcinájának értékelését. Ezt azonban nem sikerült eredményesen befejezni, az EMA Eurológushoz eljuttatott közleménye szerint "szakértőink keményen dolgoznak a vállalatnál fennálló kérdések tisztázásán".

Eső és hó is lehet szerdán, de akkor se lepődjön meg, ha megdörren az ég
Esős napra számítson, északon a hó sem kizárt.