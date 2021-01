Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből a Twitter. Most ideiglenes kitiltásról van szó, de végleges is jöhet.","shortLead":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből...","id":"20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdf777-09f4-44e9-8f0e-e958bc2413cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","timestamp":"2021. január. 07. 02:31","title":"12 órára kizárta Trumpot saját fiókjából a Twitter, és belengette a végleges törlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ötven professzor állt ki a vakcina mellett, Kína nem engedi be a WHO szakértőit. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ötven professzor állt ki a vakcina mellett, Kína nem engedi be a WHO szakértőit. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A hajót az Iráni Forradalmi Gárda tartóztatta fel. ","id":"20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2461e6d0-5363-47c6-8791-9f1553836575","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","timestamp":"2021. január. 06. 10:53","title":"Irán elfogott egy dél-koreai tankerhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1e130-4077-42df-b7f9-30e6bbe213c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyugaton és északon kékről zöldre, míg a keleten sárgára változott a vizek árnyalata. ","shortLead":"Nyugaton és északon kékről zöldre, míg a keleten sárgára változott a vizek árnyalata. ","id":"20210106_Amerika_folyo_szin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1e130-4077-42df-b7f9-30e6bbe213c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43f1880-589b-4ae1-bb08-4c53a3816997","keywords":null,"link":"/zhvg/20210106_Amerika_folyo_szin","timestamp":"2021. január. 06. 16:52","title":"A nagy amerikai folyók közel harmadának megváltozott a színe az elmúlt évtizedekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani – döntöttek a debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozói.","shortLead":"Amíg nem lesznek tiszta pénzügyi viszonyok, addig a szüléshez nem lehet sem fogadott orvost, sem szülésznőt választani...","id":"20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7a61e9-7ac1-48c6-9d66-1f4b6999c544","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_szules_szuleszet_fogadott_orvos_halapenz_debrecen","timestamp":"2021. január. 05. 13:58","title":"A debreceni szülészeten megtiltják a fogadott orvossal szülést, hogy ne legyen hálapénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet, hogy a megjelenése után másként fogunk majd számítógépezni és telefonozni, mint korábban.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet...","id":"20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534706e-4ea5-4be8-8af4-47e6fc9714d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","timestamp":"2021. január. 05. 19:10","title":"Megálmodta egy tervező, mire lehetne használni az Apple még be sem mutatott csodaszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bill Clinton is elítélte a washingtoni Capitoliumban és környékén történt zavargásokat. Melania Trump kabinetfőnöke azonnali hatállyal lemondott.\r

","shortLead":"Bill Clinton is elítélte a washingtoni Capitoliumban és környékén történt zavargásokat. Melania Trump kabinetfőnöke...","id":"20210107_Washington_Capitolium_zavargas_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a933cde1-b225-4f68-9e42-0da4ac4ff1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d1f35-e0c9-481a-8184-8e66021bd483","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Washington_Capitolium_zavargas_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 07. 05:18","title":"Obama: \"Hatalmas gyalázatként és szégyenként fog bevonulni ez a nap az ország történelmébe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tatai Öreg-tónál is megjelent a vírus, egy kócsagtetemben mutatták ki.","shortLead":"A tatai Öreg-tónál is megjelent a vírus, egy kócsagtetemben mutatták ki.","id":"20210106_Madarinfluenza_pulyka_KomaromEsztergom_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6449de89-9d1d-4eef-b277-d4ecfb220095","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Madarinfluenza_pulyka_KomaromEsztergom_megye","timestamp":"2021. január. 06. 15:45","title":"Újra megjelent a madárinfluenza, 90 ezer pulykát ölnek le Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]