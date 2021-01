Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több jelentős fővárosi közlekedési beruházást jelentett be a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, amelyek célja a Városliget autómentesítése.","shortLead":"Több jelentős fővárosi közlekedési beruházást jelentett be a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció...","id":"20210108_Automentes_Varosligetet_a_Beke_terig_ero_3as_villamost_igernek_Furjesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8583d8a-8ccc-4eb4-ae54-9e86d9b2e8a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Automentes_Varosligetet_a_Beke_terig_ero_3as_villamost_igernek_Furjesek","timestamp":"2021. január. 08. 13:40","title":"Autómentes Városligetet, a Béke térig érő 3-as villamost ígérnek Fürjesék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint az egyetemek alapítványi fenntartásban jobban működnek. ","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem is elismerte, zajlanak tárgyalások a fenntartóváltásról. Az Innovációs és Technológiai...","id":"20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9148ffd6-e8ff-4c6f-b221-f3f118deeb12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_Modellvaltas_a_videki_egyetemeken_Egyeztetes_van_de_a_szinfalak_mogott","timestamp":"2021. január. 08. 19:10","title":"Modellváltás a vidéki egyetemeken: Egyeztetnek a színfalak mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810193d8-1a89-4a4d-a7ab-20f3b3551319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Capitoliumban történt események miatt több Facebook-dolgozó belső levélben kérte: azonnal tegyék elérhetetlenné a leköszönő elnök, Donald Trump fiókját. A beszélgetést nem sokkal később befagyasztotta cég.","shortLead":"A Capitoliumban történt események miatt több Facebook-dolgozó belső levélben kérte: azonnal tegyék elérhetetlenné...","id":"20210107_facebook_dolgozok_belso_level_donald_trump_tiltas_torles_capitolium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=810193d8-1a89-4a4d-a7ab-20f3b3551319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ac7b02-b305-4457-83df-bce099528dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_facebook_dolgozok_belso_level_donald_trump_tiltas_torles_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 08:37","title":"Több Facebook-dolgozó belső levelezést indított, hogy töröljék Trump fiókját, erre azonnal elnémították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még érvényes műszakival közlekedő használt autók is.","shortLead":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még...","id":"20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10e8928-b6de-4a92-98cb-4c53f4f64620","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","timestamp":"2021. január. 07. 10:27","title":"Szigorítják a behozott autók honosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f286b7-1d80-4fd0-9f32-a41ee26542e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a világszintű törekvések éppen a fogyasztás- és károsanyag-csökkentésről szólnak, egy felmérés szerint a valóság mást mutat. Ráadásul az autógyártók Amerikában is, hogy papíron megfeleljenek a kibocsátási céloknak, nagy mennyiségben vásárolnak más gyártóktól szabad károsanyag-kibocsátási kvótákat.","shortLead":"Miközben a világszintű törekvések éppen a fogyasztás- és károsanyag-csökkentésről szólnak, egy felmérés szerint...","id":"20210107_Trend_ellen_mennek_nott_az_amerikai_autok_atlagos_fogyasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f286b7-1d80-4fd0-9f32-a41ee26542e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3484f1bf-2297-46f9-ba42-4908037a91fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Trend_ellen_mennek_nott_az_amerikai_autok_atlagos_fogyasztasa","timestamp":"2021. január. 07. 17:16","title":"Trend ellen mennek: nőtt az amerikai autók átlagos fogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen megijedtek tőle.","shortLead":"Többen megijedtek tőle.","id":"20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf19ef0-7a3d-481d-89ca-9e159601b72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","timestamp":"2021. január. 07. 10:03","title":"Kékes-lilás tárgyat láttak az égen Hawaiin, egyelőre nem tudni, mi volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett most már határozatlan időre szól.

","shortLead":"A Facebook túlságosan kockázatosnak tartja, hogy Donald Trump jelen legyen a közösségi oldalon. A tiltás 24 óra helyett...","id":"20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e95c41-fe96-443d-bbec-529c81027ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_oldala_kitiltas_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 07. 17:09","title":"Nem engedik vissza Donald Trumpot a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit luxusautó-gyártó rekordeladással zárta a 2020-as évet, köszönhetően elsősorban a kínai piacnak.","shortLead":"A brit luxusautó-gyártó rekordeladással zárta a 2020-as évet, köszönhetően elsősorban a kínai piacnak.","id":"20210107_ugy_viszik_a_bentleyket_mint_a_cukrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc5b73c-21d0-48f3-8d6e-07504ad98546","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_ugy_viszik_a_bentleyket_mint_a_cukrot","timestamp":"2021. január. 07. 13:21","title":"Úgy viszik a Bentley-ket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]