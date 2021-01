Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Március elején kiderül, melyik típust találta legjobbnak az új autók közül a 60 tagú zsűri.","shortLead":"Március elején kiderül, melyik típust találta legjobbnak az új autók közül a 60 tagú zsűri.","id":"20210108_Koztuk_van_az_idei_Ev_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5f7609b-64f9-48f0-8635-da7734d7ea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c8cc95-c644-4508-abba-5fac8d48e74e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_Koztuk_van_az_idei_Ev_autoja","timestamp":"2021. január. 08. 17:29","title":"Itt a 2021-es Év autója díj hét döntőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette a kérdést a testületnek: szükségük van-e a Nemzeti Gárda támogatására. A válasz nemleges volt. ","shortLead":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette...","id":"20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a624165-9b5f-470d-9108-33d51f9ba345","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","timestamp":"2021. január. 08. 05:57","title":"Lemondott a Capitolium rendőrségének főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","shortLead":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","id":"20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61332105-84f3-4865-ba05-6de84081ded9","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","timestamp":"2021. január. 09. 12:04","title":"Orbán Viktor földrajzi anomáliába bonyolódva köszöntötte a 100 éves Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek ellen. 2352 Lego-alkatrészből szereltük össze a nyáron a mozikba visszatérő Ecto-1 roppant élethű kicsinyített mását.","shortLead":"62 éves múltra tekint vissza mostani négykerekű delikvensünk, mely 2021-ben újult erővel veszi fel a harcot a szellemek...","id":"20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c617054-cb0c-4497-bcb4-6573535b6801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7488385-de26-4490-be24-cbc02172f3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210109_ecto1szellemirtok_auto_lego_cadillac","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"Szellemirtók: apró darabokból szereltük össze a patinás Cadillac mentőautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A budapesti idősotthonok lakóinak és a dolgozóinak túlnyomó többsége kérte a koronavírus elleni oltást.","id":"20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8825788-d952-42f0-992b-340af474ffbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea57e56-0e3b-47d1-9583-de607b69ec01","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_idosotthon_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 07. 18:45","title":"Négy idősotthonban már oltják a lakókat és a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c79d57c-cced-471a-b0cd-7238791ba738","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1946. január 8-án született Robby Krieger.","shortLead":"1946. január 8-án született Robby Krieger.","id":"20210108_Ma_75_eves_a_Doors_egykori_gitarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c79d57c-cced-471a-b0cd-7238791ba738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c61239f-1bef-4ee3-88f6-97e93dd85a81","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Ma_75_eves_a_Doors_egykori_gitarosa","timestamp":"2021. január. 08. 11:12","title":"Ma 75 éves a Doors egykori gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966efa98-00f8-4697-aaac-d2665d41abe6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A neves amerikai szaklap, a The New York City Jazz Record a 2020-as év öt legjobb jazz lemezkiadója közé választotta a BMC Recordsot, több tavalyi albumát pedig külön is díjazta. ","shortLead":"A neves amerikai szaklap, a The New York City Jazz Record a 2020-as év öt legjobb jazz lemezkiadója közé választotta...","id":"20210108_Budapesti_lemezkiadot_valasztott_az_ev_legjobbjai_koze_egy_New_Yorki_jazzmagazin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966efa98-00f8-4697-aaac-d2665d41abe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc52c25-9210-43cf-9b31-e03e3afb9bd4","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_Budapesti_lemezkiadot_valasztott_az_ev_legjobbjai_koze_egy_New_Yorki_jazzmagazin","timestamp":"2021. január. 08. 16:27","title":"Budapesti lemezkiadót választott az év legjobbjai közé egy New York-i jazzmagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","shortLead":"Jöhet a Honfoglalás kora című ismeretterjesztő sorozat.","id":"20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496fc4ca-f5c8-42d5-b687-43fa150d3087","keywords":null,"link":"/kultura/20210109_Kasler_Miklos_30_millio_forintot_ad_a_Pozsonyi_csatafilm_keszitoinek","timestamp":"2021. január. 09. 13:43","title":"Kásler Miklós 30 millió forintot ad a Pozsonyi csata-film készítőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]