A tüntetés szervezői úgy gondolják, a járványnál is több életet követelnek a lezárások, ezért ha a kormány nem, majd ők nyitják újra az országot.

Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.

Egy friss összehasonlítás azonnal érthető, látványos formában mutatja meg, hogy a Signal, az Apple-féle iMessage és a WhatsApp összesen nem gyűjt annyi információt a felhasználókról, mint a Facebook Messenger. Lesújtó adatokat tett közzé az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálata.

A baleset áldozata a helyszínen meghalt. Bár a kormány az összeférhetetlenségi szabályoknál a szülész-nőgyógyászokkal kivételezne, a járványhelyzet miatt a részletszabályok egyelőre nem jelentek meg. Az érintett orvosok szerint, ha a jogszabály a jelenlegi formájában lép életbe, teljes szülészeti osztályok kerülnek majd a működésképtelenség szélére. Bár a kormány az összeférhetetlenségi szabályoknál a szülész-nőgyógyászokkal kivételezne, a járványhelyzet miatt a részletszabályok egyelőre nem jelentek meg. Az érintett orvosok szerint, ha a jogszabály a jelenlegi formájában lép életbe, teljes szülészeti osztályok kerülnek majd a működésképtelenség szélére. Válogatás 2020 rekordjaiból.","shortLead":"Kimagasló és kiábrándító eredményeik egyaránt voltak tavaly a magyaroknak, az országnak. Kimagasló és kiábrándító eredményeik egyaránt voltak tavaly a magyaroknak, az országnak. Válogatás 2020 rekordjaiból.

Alig két héttel az új amerikai elnök, Joe Biden beiktatása előtt az ország nukleáris technológiájának a fejlesztését sürgette a Koreai Munkapárt kongresszusán.