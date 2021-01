Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kínai kutatócsoport 34 ezer olyan édesanya adatait elemezte, aki elvetélt vagy egyik gyermeke halva született.","shortLead":"Egy kínai kutatócsoport 34 ezer olyan édesanya adatait elemezte, aki elvetélt vagy egyik gyermeke halva született.","id":"20210108_levegoszennyezes_halvaszuletes_veteles_rossz_levego_azsia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b72800-9060-459c-b5fc-4970d5e4bb97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_levegoszennyezes_halvaszuletes_veteles_rossz_levego_azsia","timestamp":"2021. január. 08. 18:07","title":"Százezrek vetélnek el évente a szennyezett levegő miatt Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ahogy Orbán Viktor, úgy Donald Trump is arra építette politikáját, hogy vagyunk \"mi\" és vannak \"ők\", utóbbiak ellen pedig minden megengedett - így vélekedik a szerdai események tükrében az amerikai elnök politikájáról a London School of Economics politológia professzora.","shortLead":"Ahogy Orbán Viktor, úgy Donald Trump is arra építette politikáját, hogy vagyunk \"mi\" és vannak \"ők\", utóbbiak ellen...","id":"20210110_Foreign_Affairs_Trump_csak_azt_tette_amit_igert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544382ca-826b-46a3-b375-dbf772dfabc9","keywords":null,"link":"/360/20210110_Foreign_Affairs_Trump_csak_azt_tette_amit_igert","timestamp":"2021. január. 10. 09:10","title":"Foreign Affairs: Trump csak beváltotta, amit mindig is ígért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc141dd-3e4b-4764-b69b-7a17f13d68f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője, Tordai Bence szerint a pénzügyminiszter felelős a II. és a III. kerületet ért kormányzati elvonásokért. Varga Mihály rongálást emleget.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője, Tordai Bence szerint a pénzügyminiszter felelős a II. és a III. kerületet ért kormányzati...","id":"20210108_Tordai_Bence_Varga_Mihaly_plakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc141dd-3e4b-4764-b69b-7a17f13d68f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864045b5-ab8a-41ab-a065-2ad1161d18c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Tordai_Bence_Varga_Mihaly_plakat","timestamp":"2021. január. 08. 19:40","title":"Tordai Bence plakátokat ragasztott Varga Mihály irodájára, akinek Washington ugrott be erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406","c_author":"HVG","category":"360","description":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és legérdekesebb eseményeit. Ki veszi kezébe a karmesteri pálcát az EU-ban, megkísérel-e kiszakadni Nagy-Britanniából Skócia, mivel lepheti meg a világot idén Szaúd-Arábia, Kuba, Hongkong vagy Barbados? ","shortLead":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és...","id":"202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53381f82-68d6-4379-ac3d-e46e8cfd4f32","keywords":null,"link":"/360/202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"26 esemény, amelyre mindenképp figyelni érdemes 2021-ben – infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","shortLead":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","id":"20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49577248-39c6-443e-b432-273c5908db2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2021. január. 08. 14:03","title":"A kutatók sem értik, miért, de egyre kevesebb disznódelfin van az Északi-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d7e306-3541-47be-aec9-f015a6c3efe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek sorozatban ontják az új modelleket. Ennek Kushaq lesz a neve.","shortLead":"A csehek sorozatban ontják az új modelleket. Ennek Kushaq lesz a neve.","id":"20210108_Jon_egy_ujabb_Kbetus_Skoda_SUV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3d7e306-3541-47be-aec9-f015a6c3efe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f6ab4f-7103-4ed6-9325-4f043c4f1afd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_Jon_egy_ujabb_Kbetus_Skoda_SUV","timestamp":"2021. január. 08. 12:59","title":"Jön egy újabb K-betűs Skoda SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sriwijaya Air járatának fedélzetén 62 ember tartózkodott.","shortLead":"A Sriwijaya Air járatának fedélzetén 62 ember tartózkodott.","id":"20210109_legi_katasztrova_indonez_sriwijawa_air_lezuhant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3e76bb-332b-464b-91e7-87fd85ce9777","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_legi_katasztrova_indonez_sriwijawa_air_lezuhant","timestamp":"2021. január. 09. 17:11","title":"A tengerbe zuhanhatott az indonéz utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03bad0d-6f67-48a4-a4d4-15d933b0aad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi autonómiát itt is felváltaná a kuratóriumi irányítás.","shortLead":"Az egyetemi autonómiát itt is felváltaná a kuratóriumi irányítás.","id":"20210109_Nepszava_A_Semmelweis_Egyetem_2022_januarjatol_mar_alapitvanyi_formaban_mukodhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03bad0d-6f67-48a4-a4d4-15d933b0aad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291adda2-7b6d-4762-8fb8-68c90638a2d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Nepszava_A_Semmelweis_Egyetem_2022_januarjatol_mar_alapitvanyi_formaban_mukodhet","timestamp":"2021. január. 09. 09:45","title":"Népszava: A Semmelweis Egyetem 2022 januárjától alapítványi formában működhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]