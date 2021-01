Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f398777c-9d7c-4b9c-96ad-3104e1eca859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tetris-közösség most elhunyt legendája, Jonas Neubauer több rekordot is felállított.","shortLead":"A Tetris-közösség most elhunyt legendája, Jonas Neubauer több rekordot is felállított.","id":"20210111_tetris_jonas_neubauer_vilagbajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f398777c-9d7c-4b9c-96ad-3104e1eca859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a678d407-1924-4fe1-be0f-b62504fbe5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_tetris_jonas_neubauer_vilagbajnok","timestamp":"2021. január. 11. 10:33","title":"39 éves korában elhunyt a Tetris hétszeres világbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását a Digi. Új tarifacsomagok is vannak.","shortLead":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását...","id":"20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3acab1d1-eff3-46e8-9b4e-7fe52b40d4ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","timestamp":"2021. január. 11. 08:03","title":"Újabb 34 településen vált elérhetővé a negyedik mobilszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu szerint a kormány egyik legerősebb minisztere megelégelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egymás után veszi le a tábláról az embereit, ezért úgy döntött: távozik. A kormányfő ezt nem fogadta el.","shortLead":"A 444.hu szerint a kormány egyik legerősebb minisztere megelégelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egymás után veszi...","id":"20210112_palkovics_laszlo_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc5737d-118e-4da2-a593-787ac1129c35","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_palkovics_laszlo_orban_viktor","timestamp":"2021. január. 12. 07:18","title":"444: Palkovics decemberben le akart mondani, de Orbán nem engedte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni a jövőjükről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni...","id":"20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e1f7e-819b-4e0d-bace-02b31c338054","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","timestamp":"2021. január. 11. 17:53","title":"Szijjártó reagált Obama kritikájára: Aki az ország vezetőit kritizálja, az a magyarok döntését minősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Reménykeltő kutatás látott napvilágot, amely szerint néhány évtized alatt stabilizálódna a hőmérséklet, ha elérnénk a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Reménykeltő kutatás látott napvilágot, amely szerint néhány évtized alatt stabilizálódna a hőmérséklet, ha elérnénk...","id":"20210112_Nehany_evtized_alatt_stabilizalodna_a_homersekletemelkedes_ha_karbonsemlegesek_lennenk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fd4a58-0c85-4707-aba5-6ecf8b765988","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Nehany_evtized_alatt_stabilizalodna_a_homersekletemelkedes_ha_karbonsemlegesek_lennenk","timestamp":"2021. január. 12. 12:06","title":"Néhány évtized alatt elhárulna a klímakatasztrófa, ha karbonsemlegesek lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ffa27c-80ac-4810-bd46-ced2f351416b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium ostroma után újabb zavargásoktól tartanak Washingtonban.","shortLead":"A Capitolium ostroma után újabb zavargásoktól tartanak Washingtonban.","id":"20210112_donald_trump_washington_szuksegallapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ffa27c-80ac-4810-bd46-ced2f351416b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17e7336-1266-4e8d-8751-968baf9b14d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_donald_trump_washington_szuksegallapot","timestamp":"2021. január. 12. 05:57","title":"Trump szükségállapotot hirdetett Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","shortLead":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","id":"20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e8af63-0839-4842-8234-95a7c58346d4","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:35","title":"David Attenborough is beoltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","shortLead":"2020-ban 22 ezer szülő kezdeményezte, hogy gyereke még egy évet az óvodában maradhasson, idén még kevesebben lehetnek.","id":"20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e6be7e-64d4-4395-9235-edbe45b9e980","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szuloi_hang_iskolaerettseg_felmeres","timestamp":"2021. január. 11. 13:32","title":"Tízezernyi kisgyerek kerülhet idő előtt iskolába a hiányos kormányzati tájékoztatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]