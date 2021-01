Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58c03b52-f4ee-4e58-9225-25c30ec2000e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sokáig bulizós dalokat énekelt a művésznevét a jamaicai Bob Marley tiszteletére felvevő ugandai Bobi Wine. 2007-től politizál. Amikor bejelentette indulását a választáson, koncertjeit betiltották, és Museveni elnök mindent megtesz, hogy megfélemlítse.","shortLead":"Sokáig bulizós dalokat énekelt a művésznevét a jamaicai Bob Marley tiszteletére felvevő ugandai Bobi Wine. 2007-től...","id":"202101_bobi_wine_enekesbol_ugandai_gettoelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c03b52-f4ee-4e58-9225-25c30ec2000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3276bf-d685-4c31-a6b3-597fdc8d8bbf","keywords":null,"link":"/360/202101_bobi_wine_enekesbol_ugandai_gettoelnok","timestamp":"2021. január. 11. 16:30","title":"A reggae afrikai királya halált megvető bátorsággal áll ki az ugandai diktátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna politikai szakértői Oroszország mögött a második helyre rangsorolták Magyarországot.","shortLead":"Ukrajna politikai szakértői Oroszország mögött a második helyre rangsorolták Magyarországot.","id":"20210111_ukrajna_ellenseg_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1295eb77-7599-4ada-9a4e-1e357b8fcdde","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_ukrajna_ellenseg_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 11. 16:14","title":"Elemzők Ukrajna legádázabb ellenségei közé sorolták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves költségvetése egyébként meghaladta a 350 milliárdot, 2021-ben pedig további 270 milliárd forintot fordít a kormány a programra.","shortLead":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves...","id":"20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d0158c-44c3-42f0-b583-93c37f1a1554","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Hiába a százmilliárdok, a Magyar Falu Program ellenére is fogy a falvak népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc858da2-749c-4cd3-899e-825048c56ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Seregnyi újdonsággal készült az idei, online rendezett CES-re a HP. A felhozatal legérdekesebbje egy hosszú üzemidőt ígérő laptop.","shortLead":"Seregnyi újdonsággal készült az idei, online rendezett CES-re a HP. A felhozatal legérdekesebbje egy hosszú üzemidőt...","id":"20210111_hp_envy_14_windows_laptop_ces_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc858da2-749c-4cd3-899e-825048c56ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe5fc2d-5e85-4437-bcdc-579d32f0ffaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_hp_envy_14_windows_laptop_ces_2021","timestamp":"2021. január. 11. 11:43","title":"A HP állítja: 16,5 óráig megy egy töltéssel az új, windowsos laptopjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bc53e6-0ae9-40ca-bb8e-0daaa0b867ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján, több részben mutattuk be, ez a záró fejezet.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210111_Kasas_Tamas_eletutja_6_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26bc53e6-0ae9-40ca-bb8e-0daaa0b867ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645b5a5d-e069-480c-b154-e34a3c1734fb","keywords":null,"link":"/360/20210111_Kasas_Tamas_eletutja_6_resz","timestamp":"2021. január. 11. 19:00","title":"Ki meri állítani, hogy a sírás nem férfias? – Kásás Tamás életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf78436-4a77-42fb-82d3-5e2c8cb1790b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biztonság az egyik legjellemzőbb terület, amelyen spórolni tudnak a gyártók, ha piacképes járműveket akarnak eladni szegényebb országokban. ","shortLead":"A biztonság az egyik legjellemzőbb terület, amelyen spórolni tudnak a gyártók, ha piacképes járműveket akarnak eladni...","id":"20210112_Hogyan_lehetnek_nulla_csillagos_torestesztu_uj_autok_az_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bf78436-4a77-42fb-82d3-5e2c8cb1790b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df0e367-4204-43b3-94f6-02eb0145e81d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Hogyan_lehetnek_nulla_csillagos_torestesztu_uj_autok_az_utakon","timestamp":"2021. január. 12. 09:50","title":"Hogyan lehetnek nullacsillagos töréstesztű új autók az utakon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","shortLead":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","id":"20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a8b235-5f57-46a4-bc11-69ff9ca0667c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","timestamp":"2021. január. 13. 05:29","title":"Mindössze 50 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a kínai Sinovac vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint akár iskolabezárásokra is fel kell készülni.","id":"20210111_KSH_pedagogusok_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bc1329-623b-4f66-9397-27f7981adc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5127fb-1586-460d-973e-52a9d2520170","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_KSH_pedagogusok_emmi","timestamp":"2021. január. 11. 20:13","title":"KSH: 3 ezerrel csökkent egy év alatt a pedagógusok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]