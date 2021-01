Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint nem változnak az érettségik időpontjai. Aki beteg vagy karanténban van, két napon pótolhatja a középiskolai fevételi írásbeli részét.","shortLead":"A tervek szerint nem változnak az érettségik időpontjai. Aki beteg vagy karanténban van, két napon pótolhatja...","id":"20210112_Maruzsa_Nem_maradnak_el_az_idei_erettsegik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670b8559-5d66-4b55-9245-12eb40bda109","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Maruzsa_Nem_maradnak_el_az_idei_erettsegik","timestamp":"2021. január. 12. 14:02","title":"Maruzsa: Nem maradnak el az idei érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","shortLead":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","id":"20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb7f79b-f11e-4f82-848e-0170a3cf1426","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 13:41","title":"Megöltek egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft márciusban adja majd közre a Teams következő nagyobb frissítését, mellyel több újdonságot is hoz a szolgáltatásba.","shortLead":"A Microsoft márciusban adja majd közre a Teams következő nagyobb frissítését, mellyel több újdonságot is hoz...","id":"20210112_microsoft_teams_videohivas_konferenciahivas_dynamic_view","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acf1775-144c-4acd-a98c-57cf2bf9e52c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_microsoft_teams_videohivas_konferenciahivas_dynamic_view","timestamp":"2021. január. 12. 10:03","title":"Új funkciókat kap a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt kapásból egy kínai e-sport-csapatnak adnak.","shortLead":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt...","id":"20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b1070-4599-4f9f-acbf-54ef468b0d17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","timestamp":"2021. január. 12. 08:03","title":"Mindössze 6 darabot gyártanak ebből a 24 GB-os videokártyából, ráadásul egyiket sem lehet megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 84 éves Ferenc pápa az átlagosnál nagyobb veszélyben van a koronavírus miatt, mert a tüdejének egy darabját még fiatalabb korában el kellett távolítani. Az oltásról azt mondta: nem érti, egyesek miért tartják veszélyesnek.","shortLead":"A 84 éves Ferenc pápa az átlagosnál nagyobb veszélyben van a koronavírus miatt, mert a tüdejének egy darabját még...","id":"20210113_ferenc_papa_koronvirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da90583-e267-425d-8e00-dda492d239fa","keywords":null,"link":"/elet/20210113_ferenc_papa_koronvirus_oltas","timestamp":"2021. január. 13. 18:11","title":"Ferenc pápa is megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","shortLead":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","id":"20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7261ee05-6f7e-49de-82c9-540e390646b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","timestamp":"2021. január. 13. 09:21","title":"Naponta 34 kilométer teljesen ingyen, ezt adja nekünk a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa: pazar helyen, Brüsszel európai negyedének szívében vásárolt 500 négyzetméternyi ingatlant még tavaly ősszel.","shortLead":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa: pazar helyen, Brüsszel európai negyedének szívében vásárolt...","id":"20210113_Fidesz_brusszeli_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0763d87-12f0-4200-8a3c-0ef11486a415","keywords":null,"link":"/360/20210113_Fidesz_brusszeli_iroda","timestamp":"2021. január. 14. 06:30","title":"Különös cégügylettel vett 800 millióért irodákat a Fidesz Brüsszelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama volt amerikai elnök a magyarokat sértette meg, jön a Moderna és Szoboszlai diadala. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama...","id":"20210112_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ffc27e-5952-4178-ad43-aa48f1d61c4b","keywords":null,"link":"/360/20210112_Radar360","timestamp":"2021. január. 12. 08:00","title":"Radar360: Amerika-szerte fegyveresek védik a parlamenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]