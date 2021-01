Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint a jelenlegi vezetés már csak zárt ajtók mögött kommunikál, és abból is világosan látszik, mire készülnek. ","shortLead":"A színésznő szerint a jelenlegi vezetés már csak zárt ajtók mögött kommunikál, és abból is világosan látszik, mire...","id":"20210113_Fullajtar_Andrea_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194b6fae-dbbc-405f-8333-817e3be2c6ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Fullajtar_Andrea_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2021. január. 13. 23:27","title":"Fullajtár Andrea is felmondott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 12. 09:30","title":"Üzleti tranzakciók: ezekre minden vállalkozónak érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","id":"20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82314410-496d-4b22-82b3-fe19c4374b48","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","timestamp":"2021. január. 13. 21:24","title":"Trump: Ne legyen erőszak, se törvényszegés, se vandalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ad14f3-3f9b-4860-916a-a0023d1343ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden megérkezett az országba az első adag a Moderna frissen engedélyezett vakcinájából. Az operatív törzs óva inti a lakosságot az internetes csalóktól. Megjelent Magyarországon is a brit koronavírus-mutáció is. ","shortLead":"Kedden megérkezett az országba az első adag a Moderna frissen engedélyezett vakcinájából. Az operatív törzs óva inti...","id":"20210113_Operativ_torzs_interneten_csalhatnak_hamis_vakcinakkal_elkezdenek_oltani_a_Modernaval_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52ad14f3-3f9b-4860-916a-a0023d1343ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765d0e4-fb25-45bc-9d92-aaa374e29ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Operativ_torzs_interneten_csalhatnak_hamis_vakcinakkal_elkezdenek_oltani_a_Modernaval_is","timestamp":"2021. január. 13. 13:04","title":"Operatív törzs: interneten csalhatnak hamis vakcinákkal, elkezdenek oltani a Modernával is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök sajtótájékoztatóján elítélt mindenfajta erőszakot.","shortLead":"Az amerikai elnök sajtótájékoztatóján elítélt mindenfajta erőszakot.","id":"20210112_Trump_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a77764-605c-46d7-a0cc-c5f50345e4b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Trump_eroszak","timestamp":"2021. január. 12. 18:17","title":"Trump az impeachmentről: Ez a politika történelmének legnagyobb boszorkányüldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A futárait és őt a cseh társszervekkel együttműködve fogták el a rendőrök.","shortLead":"A futárait és őt a cseh társszervekkel együttműködve fogták el a rendőrök.","id":"20210114_mama_kabitoszer_kereskedelem_embercsempeszet_rendorseg_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3806be-678f-4a55-b417-31731cced5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_mama_kabitoszer_kereskedelem_embercsempeszet_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. január. 14. 06:46","title":"Nemzetközi szintű kábítószer-kereskedő bandát irányított egy 25 éves magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség lefolyása nem súlyosabb.","shortLead":"A koronavírus brit mutációja 50-70 százalékkal gyorsabban fertőz, jellemzően a fiatalokat érinti jobban, de a betegség...","id":"20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a851fd91-8a06-4623-85f2-66340e59c0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5fad72-335d-4cd8-8482-7c8dfe2efb47","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Magyarorszagon_is_feltunt_a_koronavirus_brit_mutacioja","timestamp":"2021. január. 13. 12:07","title":"Magyarországon is megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","shortLead":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","id":"20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deb8812-92c3-45d5-85e0-e08230e6cf10","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","timestamp":"2021. január. 12. 19:35","title":"Országszerte délután 6 órakor kezdődhet a kijárási tilalom Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]