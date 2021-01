Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6669075b-f669-48f3-addc-a3c1bc23bb60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jóhírnév megsértése miatt indított keresetet pedig be is fogadta a bíróság az egyesületet képviselő Magyar Helsinki Bizottság szerint. A pert a Meseország mindenkié meseantológia kiadása után ellenük folyó kampány miatt indították.","shortLead":"A jóhírnév megsértése miatt indított keresetet pedig be is fogadta a bíróság az egyesületet képviselő Magyar Helsinki...","id":"20210113_meseorszag_per_magyar_nemzet_labrisz_helsinki_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6669075b-f669-48f3-addc-a3c1bc23bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907155c4-69b4-42af-a026-d560010e1c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_meseorszag_per_magyar_nemzet_labrisz_helsinki_bizottsag","timestamp":"2021. január. 13. 14:59","title":"A Meseország elleni kampány miatt beperelte a Magyar Nemzetet a Labrisz Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi beszámolójuknál.","shortLead":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi...","id":"20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf93bb0-5ac6-48ae-83a3-6868d9b5b69f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","timestamp":"2021. január. 14. 14:59","title":"Svájcban törvény kötelezheti a cégeket a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha igazán hatékony működésű, nagy távolságok megtételére alkalmas autót keresünk, még mindig egy dízel modellel járhatunk a legjobban.","shortLead":"Ha igazán hatékony működésű, nagy távolságok megtételére alkalmas autót keresünk, még mindig egy dízel modellel...","id":"20210113_gazolaj_dizel_7es_bmw_730d","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5589ad62-6550-4250-9cd7-c7ffe87f0bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f12d35-61ab-4c7e-a152-fbc3eaa79656","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_gazolaj_dizel_7es_bmw_730d","timestamp":"2021. január. 13. 11:21","title":"1440 kilométer egy tank gázolajjal, ezt tudja a dízel 7-es BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év első komolyabb változásait jelentette be a TikTok, ami ezúttal nem egy új funkció érkezését, hanem a legfiatalabb felhasználók szigorúbb adatvédelmi beállításait hozta el.","shortLead":"Az év első komolyabb változásait jelentette be a TikTok, ami ezúttal nem egy új funkció érkezését, hanem a legfiatalabb...","id":"20210114_tiktok_adatvedelmi_beallitas_fiatalkoru_felhasznalok_vedelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12f2b7e-bb20-4ae9-af8e-05093ebbfa51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_tiktok_adatvedelmi_beallitas_fiatalkoru_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. január. 14. 09:03","title":"Szigorúbb szabályokat vezet be a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már a Samsung Galaxy S21-ben is bemutatkozhat.","shortLead":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már...","id":"20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b07ef-d824-411c-9b4c-e82ede7da641","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","timestamp":"2021. január. 13. 07:03","title":"Nagyobb, gyorsabb a Qualcomm új ujjlenyomat-olvasója, ez kerülhet az idei csúcstelefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi előírások betartásával dolgozni. Így ugyan megtorpant a magyar ipar, de a válság előtti szintnél és az egy évvel ezelőttinél is jobb maradt a teljesítménye.","shortLead":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi...","id":"20210113_ipar_termeles_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576951f7-bcf4-4ccc-acdf-6ace2f48c85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 13. 09:59","title":"Az autógyárak és beszállítóik tartják a válság előtti szint fölött a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb47502-d6e7-48c5-9840-3401ee4791ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vírusjárvánnyal sújtva vagy anélkül, egy dolog fixnek tűnik a használtan behozott autóknál: a német márkák fölénye.","shortLead":"Vírusjárvánnyal sújtva vagy anélkül, egy dolog fixnek tűnik a használtan behozott autóknál: a német márkák fölénye.","id":"20210113_hasznaltauto_toplista_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb47502-d6e7-48c5-9840-3401ee4791ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f3ddb9-76f4-444a-9eee-2222085ff317","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_hasznaltauto_toplista_koronavirus","timestamp":"2021. január. 13. 09:40","title":"Ezek a típusok most a legnépszerűbb importautók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járat átvezet a határzár alatt.","shortLead":"A járat átvezet a határzár alatt.","id":"20210113_alagut_asotthalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ee3d1b-b5c9-41bd-9f7c-6e01d71252c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_alagut_asotthalom","timestamp":"2021. január. 13. 08:03","title":"Újabb alagútra bukkantak Ásotthalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]