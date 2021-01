Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság mekkora része dohányzik? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség? Mit tehetünk az ártalomcsökkentés érdekében? Töltse ki kvízünket, ahol minden kérdésre választ kap!","shortLead":"Tudja, hogy hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? És azon gondolkodott már, hogy a magyar felnőtt lakosság...","id":"fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab0cffe-7b53-42b5-be17-cdba6be93d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3eb59f-4b9d-49e6-9d82-552260f91f3a","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201210_Fustmentes_kviz_a_dohanyzasrol_es_az_artalomcsokkentesrol","timestamp":"2021. január. 14. 12:30","title":"Füstmentes kvíz: 10+1 kérdés a dohányzásról és az ártalomcsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több republikánus képviselő is kiállt a felelősségre vonás mellett, a Nemzeti Gárda tagjai az éjszakát is a Capitolium épületében töltötték. Ha a képviselőház megszavazza az eljárást, Trump lehet az első amerikai elnök, akit kétszer is impeachment alá vontak.","shortLead":"Több republikánus képviselő is kiállt a felelősségre vonás mellett, a Nemzeti Gárda tagjai az éjszakát is a Capitolium...","id":"20210113_Donald_Trumppal_impeachment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92faf374-fd4e-4381-93b3-795eb854f7ce","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Donald_Trumppal_impeachment","timestamp":"2021. január. 13. 17:43","title":"Fegyveresek hada védi a Capitoliumot, ahol megkezdődött a vita Trump elmozdításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"További egy tucat város levegője egészségtelen vagy kifogásolt minőségű a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint.","shortLead":"További egy tucat város levegője egészségtelen vagy kifogásolt minőségű a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai...","id":"20210113_Magyarorszag_levego_minoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbfb432-77f2-48f8-b666-651be80f1f7f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_Magyarorszag_levego_minoseg","timestamp":"2021. január. 13. 18:00","title":"Három észak-magyarországi településen is veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","shortLead":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","id":"20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a8b235-5f57-46a4-bc11-69ff9ca0667c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","timestamp":"2021. január. 13. 05:29","title":"Mindössze 50 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a kínai Sinovac vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meglepő az lett volna, ha a redmondi óriás nem reagál a maga módján arra a sokakat felháborító hírre, hogy a WhatsApp maradék önállóságát is elveszi a Facebook, kikövetelve a felhasználók adatait.

","shortLead":"A meglepő az lett volna, ha a redmondi óriás nem reagál a maga módján arra a sokakat felháborító hírre, hogy a WhatsApp...","id":"20210113_microsoft_skype_whatsapp_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819b6049-22e6-4d2f-82a7-0bee27a202e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_microsoft_skype_whatsapp_helyett","timestamp":"2021. január. 13. 09:33","title":"Lecsapta a WhatsApp–Facebook-botrány magas labdáját a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6408b0-502f-44e3-9b0a-327fd19f3c84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz Genova futballcsapat kapusának kocsiját törte össze takarítás után egy túlzottan lelkes alkalmazott. ","shortLead":"Az olasz Genova futballcsapat kapusának kocsiját törte össze takarítás után egy túlzottan lelkes alkalmazott. ","id":"20210113_Osszetortek_a_mosobol_jovet_a_Ferrari_812_Superfast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb6408b0-502f-44e3-9b0a-327fd19f3c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae244b16-5c79-4ed1-a550-5c7b2162ba67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_Osszetortek_a_mosobol_jovet_a_Ferrari_812_Superfast","timestamp":"2021. január. 13. 14:36","title":"Nem volt jó ötlet az autómosóra bízni a Ferrari 812 Superfastot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó többi modelljéhez hasonlóan a Toyota Corolla-alapú kombi ára is megemelkedett.","shortLead":"A japán gyártó többi modelljéhez hasonlóan a Toyota Corolla-alapú kombi ára is megemelkedett.","id":"20210114_10_millio_forint_fole_kuszott_a_suzuki_swace_listaara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad8c77-2a66-484f-90b2-d2787e18d2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_10_millio_forint_fole_kuszott_a_suzuki_swace_listaara","timestamp":"2021. január. 14. 07:59","title":"10 millió forint fölé kúszott a Suzuki Swace listaára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt században, és több tízezer gyereket szakítottak el az anyjuktól, csak azért, mert nem házasságon belül születtek.","shortLead":"Írországban az egyházi fenntartású anya- és gyerekotthonokban kilencezer „törvénytelen” gyerek vesztette életét a múlt...","id":"20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5228b437-3330-44e1-9619-b213d44da6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca59ad-793e-4c43-9d46-f7411d2fc645","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Perverz_vallasi_moral_neveben_nyomoritottak_meg_nok_tizezreinek_eletet","timestamp":"2021. január. 13. 20:00","title":"„Perverz vallási morál” nevében nyomorították meg nők tízezreinek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]