Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1235d6e2-07fb-415e-a3ba-8273b41ecb83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ellepték a télisportok kedvelői az egykori koncentrációs tábort. ","shortLead":"Ellepték a télisportok kedvelői az egykori koncentrációs tábort. ","id":"20210115_buchenwald_tomegsir_szanko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1235d6e2-07fb-415e-a3ba-8273b41ecb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af48f514-c2f8-4839-a8b3-932ae93918bf","keywords":null,"link":"/elet/20210115_buchenwald_tomegsir_szanko","timestamp":"2021. január. 15. 17:53","title":"Intézkedni kellett Buchenwaldban, miután sokan a tömegsíroknál szánkóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt másodszor zuhant óriásit a magyarországi turizmus az újabb járványügyi korlátozások miatt.","shortLead":"Egy év alatt másodszor zuhant óriásit a magyarországi turizmus az újabb járványügyi korlátozások miatt.","id":"20210115_magyar_turizmus_osszeomlas_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5f18c-ed01-40cf-8c19-e9727ce8565a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_magyar_turizmus_osszeomlas_ksh","timestamp":"2021. január. 15. 09:56","title":"Novemberben újra összeomlott a magyar turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","shortLead":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","id":"20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f2dd-c3ec-484d-b1d3-552a46500ede","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","timestamp":"2021. január. 15. 18:07","title":"Három évet kaphat a férfi, aki a Parlament lerohanásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Becsült értékének sokszorosáért, 81 900 fontért (több mint 33 millió forintért) kelt el Napóleon Szent Ilona-szigeti börtönének kulcsa a Sotheby's csütörtökön véget ért online árverésén.\r

\r

","shortLead":"Becsült értékének sokszorosáért, 81 900 fontért (több mint 33 millió forintért) kelt el Napóleon Szent Ilona-szigeti...","id":"20210115_Valoszinuleg_a_vilag_legdragabb_kulcsa_kelt_el_csutortokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec58270d-5324-46a5-8601-c47d546f27a9","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Valoszinuleg_a_vilag_legdragabb_kulcsa_kelt_el_csutortokon","timestamp":"2021. január. 15. 08:58","title":"Valószínűleg a világ legdrágább kulcsa kelt el csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka, és nem is akármilyen irányba.","shortLead":"Hosszú éveken keresztül csak az Electronic Arts (EA) szállíthatott Star Wars témájú videojátékot. Most fordul a kocka...","id":"20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe1bcaf-2b73-4449-947c-aa97fc5d81ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_ubisoft_massive_star_wars_nyilt_vilagu_videojatek","timestamp":"2021. január. 15. 10:33","title":"Nagyszabású Star Wars-játék készül, ezúttal a Ubisoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A távozó vezetők személyes okokra hivatkoznak, de ennél bővebbet nem tudni.","shortLead":"A távozó vezetők személyes okokra hivatkoznak, de ennél bővebbet nem tudni.","id":"20210115_sinopharm_vakcina_covid_oltas_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd5c163-7c9b-4316-8e8f-379e05675e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_sinopharm_vakcina_covid_oltas_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 15. 15:06","title":"Két vezető is lemondott a kínai cégnél, amely 1 millió vakcinát küldene Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","shortLead":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","id":"20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098d1257-98eb-4868-a4b7-3b5d425eb315","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","timestamp":"2021. január. 16. 09:21","title":"Halálra gázoltak egy férfit, aki az M3-as autópályán gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden hivatalba lépésével az Obama-kormány több veterán diplomatája visszatér az amerikai külügyminisztériumba - derült ki Biden szombati bejelentéséből.","shortLead":"Joe Biden hivatalba lépésével az Obama-kormány több veterán diplomatája visszatér az amerikai külügyminisztériumba...","id":"20210116_Visszater_az_amerikai_kormanyzatba_Victoria_Nuland_aki_tobbszor_tamadta_elesen_az_Orbankormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba894d17-268e-4807-ac7c-39fc0e0796cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Visszater_az_amerikai_kormanyzatba_Victoria_Nuland_aki_tobbszor_tamadta_elesen_az_Orbankormanyt","timestamp":"2021. január. 16. 18:01","title":"Visszatér az amerikai kormányzatba Victoria Nuland, aki többször támadta élesen az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]