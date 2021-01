Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának frissen kinevezett helyettes államtitkára - állítja az újbudai önkormányzat.","shortLead":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás...","id":"20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5817c-847c-4a54-a539-1f7442542296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","timestamp":"2021. január. 16. 20:01","title":"RTL: Korábban saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával az EMMI új államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad76e511-cd28-4a02-9ae9-3383c166c9c9","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az Operettszínház igazgatójának pozícióját a zaklatási ügy sem tudta gyengíteni. Kiszivárgott a Színház- és Filmművészeti Egyetem huszonhat új oktatójának neve, köztük a furcsa pénzmozgásokkal vádolt, bukott váci színházigazgató és megannyi név a kormánypropagandából.","shortLead":"Az Operettszínház igazgatójának pozícióját a zaklatási ügy sem tudta gyengíteni. Kiszivárgott a Színház- és...","id":"20210116_szfe_uj_tanarok_nevsor_kissb_atilla_operettszinhaz_Velkovics_Vilmos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e511-cd28-4a02-9ae9-3383c166c9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cfee7-f1eb-4f94-83ca-b4a006124ce0","keywords":null,"link":"/kultura/20210116_szfe_uj_tanarok_nevsor_kissb_atilla_operettszinhaz_Velkovics_Vilmos","timestamp":"2021. január. 16. 20:00","title":"Új nevek az SZFE tanárlistáján: a zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla is az SZFE új tanárai közt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette be vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette...","id":"20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f924b7-1b77-4ff5-b7e8-76632d248385","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","timestamp":"2021. január. 17. 17:27","title":"Túlteljesítik oltási tervüket a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért tájékoztató kampányt is indít. Karácsony szerint a kormány képtelen lejönni a pusztító propaganda útjáról.","shortLead":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért...","id":"20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fcd791-a02d-4a1c-8ec8-b89f949c22f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","timestamp":"2021. január. 16. 18:41","title":"Karácsony a vakcinák iránti bizalmat hiányolja az átoltottság növeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas közép-dunántúli elnöke nagyon elégedett az ígért szja-mentességgel. ","shortLead":"A Fidelitas közép-dunántúli elnöke nagyon elégedett az ígért szja-mentességgel. ","id":"20210116_hirtv_fidelitasos_elnok_bokai_velkovics_szjamentesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11a41d0-8f4c-4235-96e6-7324aefa31c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hirtv_fidelitasos_elnok_bokai_velkovics_szjamentesseg","timestamp":"2021. január. 16. 15:49","title":"A fiatalság nevében dicsérte a kormányt egy inkognitós Fidelitas-elnök a HírTV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni.","shortLead":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem...","id":"20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9578772d-4512-445c-adf5-0a3ff8697799","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2021. január. 17. 13:47","title":"Ittasan tolatva gázoltak halálra egy gyalogost Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","shortLead":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","id":"20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f50b0-7f76-4347-b980-7395440c8389","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","timestamp":"2021. január. 16. 10:46","title":"Teljesen lezárták az M5-ös autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","shortLead":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","id":"20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b43b7-22f6-4115-a81b-2af00b7e87e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","timestamp":"2021. január. 17. 13:26","title":"Meghosszabbítják a lezárást Ausztriában, kötelező az FFP2 maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]