Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","shortLead":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","id":"20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71845e70-fdf3-47e2-a508-7800e2a66f00","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","timestamp":"2021. január. 18. 10:34","title":"Online is bemutatják a Grecsó Krisztián regényéből készült darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","shortLead":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","id":"20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1cea1-dc58-46da-a95b-e31e17eb52bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","timestamp":"2021. január. 17. 11:01","title":"Müller: A jövő héten kevesebb Pfizer-vakcina érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják a sorozatot. ","shortLead":"A szereposztók döntéseit történelmi tények is erősítik, de mégsem elégedett mindenki. Sőt nem várt irányból is támadják...","id":"202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ddd5f4-c4ca-4226-834b-bda67aa5368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1791b5d-5d28-4c23-879f-a226ddc6921c","keywords":null,"link":"/360/202102__bridgertonsorozat__afrobritek_regen__regency__szinjatek","timestamp":"2021. január. 17. 13:30","title":"Nem fekete-fehér történet: a szereplők bőrszíne miatt került össztűz alá a Netflix sikersorozata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül bőven értelmezhető családi sportkombi egyszerre egy főúri nagyautó extra csomagtérrel és egy komoly képességű közúti veszedelem, akár 80 milliós árral. Kipróbáltuk a megújult szériáját. ","shortLead":"A Panamera Sport Turismo talán a Porsche leginkább rétegautónak tekinthető modellje. A luxusautók kategóriáján belül...","id":"20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e124d4b-76eb-42df-817f-5f9618af5efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914a02f1-35da-4da1-9447-7e2a22b25919","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_porsche_panamera_4s_sport_turismo_menetproba_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 16. 17:00","title":"A felső párezer kombija: Porsche Panamera-menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra érkeztek.","shortLead":"Már 72 teniszező van teljes karanténban azok közül, akik a bő három hét múlva kezdődő ausztrál nyílt bajnokságra...","id":"20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e323b0-4536-4aa0-9772-87186645baa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a49406-c2e1-436d-824d-51fc5abd77b3","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Ausztral_open_mar_72_teniszezo_van_karantenban","timestamp":"2021. január. 17. 17:53","title":"Ausztrál open: már 72 teniszező van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz ellenzéki letartóztatásának ügyét. ","shortLead":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz...","id":"20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d1367-bb38-4bc4-a609-7375ba0b37cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","timestamp":"2021. január. 18. 13:44","title":"Von der Leyen és Lengyelország is Navalnij azonnali szabadon engedését követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","shortLead":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","id":"20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62898652-6313-49ee-ad54-279f0f27a9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","timestamp":"2021. január. 17. 17:50","title":"Menczer szerint Európa Kínában áll sorban vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2db20c-c91a-4af2-906c-decc9a2b3c85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelek szerint már nem kell sokat várnunk a T6.1 utódjának hivatalos leleplezésére.","shortLead":"Jelek szerint már nem kell sokat várnunk a T6.1 utódjának hivatalos leleplezésére.","id":"20210118_kemfotokon_a_teljesen_uj_t7es_vw_multivan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2db20c-c91a-4af2-906c-decc9a2b3c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ef1aeb-cd5e-4876-98a9-35ed4e68c1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_kemfotokon_a_teljesen_uj_t7es_vw_multivan","timestamp":"2021. január. 18. 07:59","title":"Kémfotókon a teljesen új, T7-es VW Multivan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]