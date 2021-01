Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83c1762c-d1b3-4820-bc70-d12e35ff60e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltási munkacsoport letesztelt egy háziorvosi rendelőt: kiderült, hogy egy nap alatt 120 embert tudtak beoltani. Müller Cecília jól van,és oltóanyag nem marad beadatlanul.","shortLead":"Az oltási munkacsoport letesztelt egy háziorvosi rendelőt: kiderült, hogy egy nap alatt 120 embert tudtak beoltani...","id":"20210119_gyorgy_istvan_pfizer_vakcina_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83c1762c-d1b3-4820-bc70-d12e35ff60e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9986b638-054b-42fa-8e8b-af69ac110622","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_gyorgy_istvan_pfizer_vakcina_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 19. 13:40","title":"Operatív törzs: A 89 év felettieket a háziorvosok oltják majd, késik a Pfizer szállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","shortLead":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","id":"20210118_Eperjes_Karoly_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a7f4b-5c9b-46fe-a84e-50088152c7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Eperjes_Karoly_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 08:30","title":"Eperjes Károly: Nem kérdés számomra, hogy az orosz oltást választom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841960bf-1039-4997-aff3-041b033ecbe5","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan vizsgák eredményeit is törölték, amelyekre nem is a mostani félév végén, hanem már korábban került sor.","shortLead":"Olyan vizsgák eredményeit is törölték, amelyekre nem is a mostani félév végén, hanem már korábban került sor.","id":"20210119_Elkezdtek_torolni_az_SZFEhallgatok_korabbi_jegyeit_es_gyakorlati_eredmenyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=841960bf-1039-4997-aff3-041b033ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c6fea4-7db6-4f68-96ce-3297939533f8","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Elkezdtek_torolni_az_SZFEhallgatok_korabbi_jegyeit_es_gyakorlati_eredmenyeit","timestamp":"2021. január. 19. 07:55","title":"Elkezdték törölni az SZFE-hallgatók korábbi jegyeit és gyakorlati eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","shortLead":"Csak kétjegyű számot enged a honlap egyelőre.","id":"20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f052b3-83ea-4419-b06c-a74c396a2cea","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_vakcina_regisztracio_nyugdijasok","timestamp":"2021. január. 18. 09:00","title":"99 éves kor felett nem lehet online regisztrálni vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb 2003 óta. A csökkenés még jelentősebb a kisebbségek körében.","shortLead":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült...","id":"20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d5c15-5c9d-4cbc-b340-2c0cfb163998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","timestamp":"2021. január. 19. 05:35","title":"A koronavírus 1,13 évvel csökkentette a várható élettartamot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2017 óta nem tett ujjlenyomat-olvasót az iPhone-okba, de ez idén megváltozhat. Ráadásul úgy, ahogy azt a rajongók is évek óta szeretnék.","shortLead":"Az Apple 2017 óta nem tett ujjlenyomat-olvasót az iPhone-okba, de ez idén megváltozhat. Ráadásul úgy, ahogy azt...","id":"20210118_apple_iphone_13_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5370e7-d007-48d1-a27c-dd53db58465d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_apple_iphone_13_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2021. január. 18. 15:03","title":"Az iPhone 13 kijelzője alatt térhet vissza a Touch ID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az argentin támadó 752 meccset hozott le a katalánok felnőtt csapatában kiállítás nélkül.","shortLead":"Az argentin támadó 752 meccset hozott le a katalánok felnőtt csapatában kiállítás nélkül.","id":"20210118_Lionel_Messi_Barcelona_eltiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009dc7ee-c531-4051-972d-c9bb9bc230a6","keywords":null,"link":"/sport/20210118_Lionel_Messi_Barcelona_eltiltas","timestamp":"2021. január. 18. 19:11","title":"Messi először kapott pirosat a Barcelona nagycsapatában, akár 12 meccsre is eltilthatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd12a9d-3db5-4c51-aa8b-fea6b6cf19d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Előzőleg sokkal komolyabb büntetés nézett ki az ütésért kiállított játékosnak.","shortLead":"Előzőleg sokkal komolyabb büntetés nézett ki az ütésért kiállított játékosnak.","id":"20210119_messi_eltiltas_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fd12a9d-3db5-4c51-aa8b-fea6b6cf19d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7129a-6ea7-4df0-9cf2-54d7acaae8f2","keywords":null,"link":"/sport/20210119_messi_eltiltas_kiallitas","timestamp":"2021. január. 19. 16:09","title":"Messit mindössze két meccsre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]