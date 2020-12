Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik a fejlett földönkívüli intelligencia után kutatnak.","shortLead":"A Földtől körülbelül 4,2 fényévre lévő, a Proxima Centauri közeléből érkezett rádiójelet fogtak be csillagászok, akik...","id":"20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088c4c2f-e2ea-44cb-b0cb-ef0eab0ff730","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_radiojel_huha_wow_jel_csillagaszat_proxima_centauri_breakthrough_listen_urkutatas","timestamp":"2020. december. 21. 10:23","title":"Érdekes rádiójel jött az űrből, akár mesterséges forrásból is származhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201222_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32afb0f6-fbd9-4b5f-885e-cc07e153d9fd","keywords":null,"link":"/360/20201222_Radar360","timestamp":"2020. december. 22. 08:00","title":"Radar360: A járvány fekete napjai, oltás a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék Tiborcz István keresetét a Karácsony Gergely főpolgármester ellen indított polgári perben. A Tiborcz-adó kifejezés a döntés szerint nem sértette a miniszterelnök vejének sem a becsületét, sem a névhasználathoz fűződő jogát.","shortLead":"Elutasította a Fővárosi Törvényszék Tiborcz István keresetét a Karácsony Gergely főpolgármester ellen indított polgári...","id":"20201222_tiborcz_istvan_karacsony_gergely_polgari_per_becsuletsertes_nevhasznalati_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1a126-ad07-40c4-b7f4-18b565de14ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_tiborcz_istvan_karacsony_gergely_polgari_per_becsuletsertes_nevhasznalati_jog","timestamp":"2020. december. 22. 16:14","title":"Döntött a bíróság: Nem sértő a Tiborcz-adó kifejezés használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","shortLead":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","id":"20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333f2a8-7ef4-48ea-92f6-eb484fea5d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","timestamp":"2020. december. 21. 16:14","title":"Megkapta az uniós engedélyt, egyesülhet a Fiat Chrysler és a PSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a41333-0773-4987-8c71-58a147d80dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 24-én nem kell hazaérni este nyolcra.","shortLead":"December 24-én nem kell hazaérni este nyolcra.","id":"20201222_kijarasi_tilalom_enyhites_szenteste_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a41333-0773-4987-8c71-58a147d80dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9199cdb2-3f7c-4385-921d-9c7294185eac","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_kijarasi_tilalom_enyhites_szenteste_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 22. 07:54","title":"Megjelent a rendelet a kijárási tilalom felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök ünnepi szónoklata akkor hangzott el, amikor szerte a világon az orosz titkosszolgálatot látják az USA elleni legutóbb nagyszabású hackerakció mögött. ","shortLead":"Az orosz elnök ünnepi szónoklata akkor hangzott el, amikor szerte a világon az orosz titkosszolgálatot látják az USA...","id":"20201222_kgb_fszb_putyin_der_spiegel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166e2e08-e736-43d6-b0ab-127807265608","keywords":null,"link":"/360/20201222_kgb_fszb_putyin_der_spiegel","timestamp":"2020. december. 22. 07:40","title":"Putyin, az exkém dicsérte az új botrányba keveredett 100 éves orosz hírszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5460f-b47b-4f36-b49e-f7235c8a3b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színészként a közönségen is érezte a rövid nyári fellélegzés alatt, mennyire vágytak rá az emberek, hogy kiszabaduljanak, úgyhogy nagyon várja már, hogy vége legyen ennek az évnek. De még előtte fontosnak tartja, hogy legalább egy szendviccsel megmentsük 2020-at.","shortLead":"Színészként a közönségen is érezte a rövid nyári fellélegzés alatt, mennyire vágytak rá az emberek...","id":"20201221_Janklovics_Peter_Legyen_mar_vege_a_felelemnek_es_a_bezartsagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ca5460f-b47b-4f36-b49e-f7235c8a3b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d9c1ae-5467-43dd-a403-751ccfed68b3","keywords":null,"link":"/elet/20201221_Janklovics_Peter_Legyen_mar_vege_a_felelemnek_es_a_bezartsagnak","timestamp":"2020. december. 21. 12:00","title":"Janklovics Péter: Legyen már vége a félelemnek és a bezártságnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","shortLead":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","id":"20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6ca392-13a3-4362-b1bc-3f16d6dd6576","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","timestamp":"2020. december. 21. 16:47","title":"Közel 500 milliárd ment el négysávos utak építésére idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]