[{"available":true,"c_guid":"45042ec4-7f2c-4d39-ac7e-2bcfa6bc85de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatjuk a prezentáció vitatott oldalait. ","shortLead":"Bemutatjuk a prezentáció vitatott oldalait. ","id":"20210118_itm_prezentacio_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45042ec4-7f2c-4d39-ac7e-2bcfa6bc85de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2be56ed-b40c-4ff0-bd62-3f99ab76df8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_itm_prezentacio_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 18. 14:39","title":"Bár az ITM prezentációja tényként kezeli az egyetemek modellváltását, a tárca szerint szabadon dönthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","shortLead":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","id":"20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad57aa08-8e5b-4d53-b819-e33490312cb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","timestamp":"2021. január. 17. 16:42","title":"Engedné szórakozni a beoltottakat a német külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újragondolják a bolognai rendszert, továbbá az egyetemek modellváltásáról is tárgyaltak. Hogy pontosan mi lesz ez az újragondolás, és mire jutottak a modellváltás kapcsán, az nem derül ki.



","shortLead":"Újragondolják a bolognai rendszert, továbbá az egyetemek modellváltásáról is tárgyaltak. Hogy pontosan mi lesz...","id":"20210118_A_rektori_konferencia_tarselnokekent_nyilatkozott_Mocsai_Lajos_de_sok_minden_nem_derult_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da896770-abc7-42b9-accf-628c45c91f6d","keywords":null,"link":"/elet/20210118_A_rektori_konferencia_tarselnokekent_nyilatkozott_Mocsai_Lajos_de_sok_minden_nem_derult_ki","timestamp":"2021. január. 18. 10:55","title":"Mocsai Lajos: A rektori konferencia felülvizsgálja a bolognai rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló sajtós stáb, amelyben fotós, vágó és több operatőr is van. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a miniszterek közül Szijjártó jelenléte a legerősebb a közösségi médiában: a tavaly tavasszal még csak nyolcvanezer fős követői tábort néhány hónap alatt sikerült több mint kétszázezresre feltornásznia.","shortLead":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló...","id":"20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f664fe0-a5d4-4dd7-9906-16b466ac02a3","keywords":null,"link":"/360/20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","timestamp":"2021. január. 18. 06:30","title":"Egy kisebb szerkesztőség dolgozik azon, hogy Szijjártó Pétert nagyon fontos embernek lássuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76036aa0-79f5-4e16-8ae6-24ade5ed981d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs felső határa a testmozgásnak, ha a szív- és érrendszeri egészség javításáról van szó - állapították meg a kutatók, megdöntve azt a nézetet, hogy egy bizonyos ponton túl már nincs jótékony hatása az erőteljes fizikai aktivitásnak.","shortLead":"Nincs felső határa a testmozgásnak, ha a szív- és érrendszeri egészség javításáról van szó - állapították meg...","id":"20210117_testmozgas_felso_hatara_sziv_egeszsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76036aa0-79f5-4e16-8ae6-24ade5ed981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8322b24-17f4-4a79-a0c7-b761b888b372","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_testmozgas_felso_hatara_sziv_egeszsege","timestamp":"2021. január. 17. 16:03","title":"Nincs felső határa a testmozgásnak, ha a szív egészségéről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbb5712-624d-4c5a-a72c-89b8f6e42649","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digital Chat Station becenevű szivárogtató szerint 6000 mAh-s akkumulátor kerül majd az Asus ROG Phone 4-be, pont akkora, amekkora a 2020-as ROG Phone 3-ba került.","shortLead":"A Digital Chat Station becenevű szivárogtató szerint 6000 mAh-s akkumulátor kerül majd az Asus ROG Phone 4-be, pont...","id":"20210118_asus_rog_phone_4_gamer_telefon_akkumulatora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fbb5712-624d-4c5a-a72c-89b8f6e42649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b15a6f-4d21-41b0-8cfc-32f4d5d1ff8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_asus_rog_phone_4_gamer_telefon_akkumulatora","timestamp":"2021. január. 18. 17:03","title":"Kiszivárgott fotón az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja, a ROG Phone 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","shortLead":"A koronavírus brit mutációjának hazai megjelenéséről írtak a Virológia Pécs Facebook-oldalán.","id":"20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce964f4e-9fc5-4450-b987-3fb07f72721a","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Pecsi_virologusok_koronavirus_Brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 17. 11:48","title":"Pécsi virológusok: Olyanoknál azonosították a koronavírus brit mutációját, akik nem utaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista koronavírusos volt.","shortLead":"A humorista koronavírusos volt.","id":"20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9444d7d-6ca2-4c86-82fc-82cf7d8b3b4c","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","timestamp":"2021. január. 17. 09:55","title":"Meghalt Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]