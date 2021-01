Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Covid–19 betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","shortLead":"A Covid–19 betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","id":"20210112_egyesult_allamok_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65831639-a6dd-4266-9718-caabf418f657","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_egyesult_allamok_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 12. 06:55","title":"9 millió embert oltottak már be Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Dokumentumfilmet forgat Mary McCartney a híres londoni Abbey Road-i lemezstúdióról, ahol a Beatles felvételei is készültek.



","shortLead":"Dokumentumfilmet forgat Mary McCartney a híres londoni Abbey Road-i lemezstúdióról, ahol a Beatles felvételei is...","id":"20210113_Paul_McCartney_lanya_az_Abbey_Road_studiorol_forgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbec114f-58af-4585-946a-cf119b3f8800","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Paul_McCartney_lanya_az_Abbey_Road_studiorol_forgat","timestamp":"2021. január. 13. 09:57","title":"Paul McCartney lánya az Abbey Road stúdióról forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de1ed9-2857-4fef-b396-75db2a7bdd4c","c_author":"Nina Khrushcheva","category":"360","description":"Nem egyetlen ember -–Donald Trump – felelőssége az, ami a Capitoliumnál és a Capitoliumban történt. Kellett hozzá sok minden és sok mindenki a Republikánus párttól a Fox News-on át a Facebookig. A következmények Amerikára nézve alapvetőek lesznek, Joe Bidennek pedig szembe kell néznie a helyzettel és az abból fakadó kihívásokkal. Vélemény.","shortLead":"Nem egyetlen ember -–Donald Trump – felelőssége az, ami a Capitoliumnál és a Capitoliumban történt. Kellett hozzá sok...","id":"20210113_Nina_L_Khrushcheva_Capitolium_Trump_Biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3de1ed9-2857-4fef-b396-75db2a7bdd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d92e99-1bcd-48a3-8b41-b7fa1e0f0e3b","keywords":null,"link":"/360/20210113_Nina_L_Khrushcheva_Capitolium_Trump_Biden","timestamp":"2021. január. 13. 17:00","title":"Nina L. Khrushcheva: Szánalmas lázadás forradalmi következményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne használjanak olyan eszközöket, amelyek elárulhatják, hogy a vállalatnál dolgoznak.","shortLead":"A Facebook biztonsági csapata arra kéri a cég alkalmazottait, ne hordjanak olyan céges ruhát, kiegészítőket és ne...","id":"20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbaae9ee-fa15-4753-bbc9-9c47cd26ce3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9eb9b60-e076-45f9-8cde-6a8b50ecb456","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_facebook_donald_trump_kitiltasa","timestamp":"2021. január. 12. 16:03","title":"Bosszútól féltik a dolgozókat a Facebooknál Donald Trump kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","shortLead":"A legfrissebb elektromos autó karosszériájának nagy részét rejtett napelemek borítják.","id":"20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea0d498-46bc-4181-bacc-34bbfbea5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7261ee05-6f7e-49de-82c9-540e390646b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_villanyauto_napenergia_sono_sion","timestamp":"2021. január. 13. 09:21","title":"Naponta 34 kilométer teljesen ingyen, ezt adja nekünk a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már a Samsung Galaxy S21-ben is bemutatkozhat.","shortLead":"Akár 50 százalékkal is gyorsabb lehet elődjénél a Qualcomm újabb kijelző alatti ujjlenyomat-olvasója, amely talán már...","id":"20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b07ef-d824-411c-9b4c-e82ede7da641","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_qualcomm_ultrahangos_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_masodik_generacio","timestamp":"2021. január. 13. 07:03","title":"Nagyobb, gyorsabb a Qualcomm új ujjlenyomat-olvasója, ez kerülhet az idei csúcstelefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EP-képviselők aggódnak a különutas tagállami, pontosabban német vakcinavásárlások miatt, de az Európai Bizottság szerint ez nem sérti a közös beszerzéseket. Az uniós főtárgyaló szerint a második negyedévben érkeznek az oltások tömeges mennyiségben a tagállamokhoz.","shortLead":"Az EP-képviselők aggódnak a különutas tagállami, pontosabban német vakcinavásárlások miatt, de az Európai Bizottság...","id":"20210112_Europaban_megjelent_a_vakcinanacionalizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8720fb4e-4ed0-47fc-906f-b7167b124f15","keywords":null,"link":"/eurologus/20210112_Europaban_megjelent_a_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2021. január. 12. 12:52","title":"Sok uniós képviselő nem érti, hogyan rendelhetett Németország különutasként a vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalok a szüleik kíséretében mentek be a rendőrségre.

","shortLead":"A fiatalok a szüleik kíséretében mentek be a rendőrségre.

","id":"20210112_margit_hid_kokereszt_fiatalok_rongalas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7e71e-a27d-47ae-896c-58b37e60973b","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_margit_hid_kokereszt_fiatalok_rongalas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 15:53","title":"Feladta magát a két fiatal, akik letörték a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]