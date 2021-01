Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fjodor S.-t bűnügyi felügyelet alá helyezték azzal a feltétellel, hogy havonta személyesen jelentkezik a rendőrségen. Egy ideje ezt már csak telefonon tudja megtenni, mert Ukrajnában tartózkodik.","shortLead":"Fjodor S.-t bűnügyi felügyelet alá helyezték azzal a feltétellel, hogy havonta személyesen jelentkezik a rendőrségen...","id":"20210120_hableany_tragedia_viking_idun_kapitany_kihallgatas_ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564e6a6a-c9f9-4c12-8fa8-2e4f898aa805","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_hableany_tragedia_viking_idun_kapitany_kihallgatas_ukrajna","timestamp":"2021. január. 20. 13:20","title":"Magyar Nemzet: Ukrajnában ragadt a Hableány-tragédiában érintett Viking Idun kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és biztonságosak, ezért nyugati vakcinákat kell használni.","shortLead":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és...","id":"20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4c6a01-7cbb-4b94-a47b-787a38761424","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","timestamp":"2021. január. 20. 11:59","title":"Virológus a kínai vakcináról: A hátamon feláll a szőr attól, hogy egész koronavírussal oltsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői állásfoglalásában emelt kifogást.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői...","id":"20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954329b7-dc28-4eb0-a6cb-2a3acfb5c6fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 18. 16:53","title":"A magyar kormány is elítéli Navalnij letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A norvégok szerint talán mégsem kell annyira aggódni az idősek oltása miatt, sztárparádé lesz Joe Biden beiktatásán, Lionel Messi páratlan sorozatot tört meg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A norvégok szerint talán mégsem kell annyira aggódni az idősek oltása miatt, sztárparádé lesz Joe Biden beiktatásán...","id":"20210119_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5d727-9f74-4319-a9a5-f21e9497ae41","keywords":null,"link":"/360/20210119_Radar360","timestamp":"2021. január. 19. 08:00","title":"Radar360: A norvégok a vakcinát tesztelik, az unió a magyar bírói függetlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058414db-c5aa-4134-8fd1-d2f40a75d317","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sípálya üzemeltetője szerint minden héten több zsáknyi szemét gyűlik össze.\r

","shortLead":"A sípálya üzemeltetője szerint minden héten több zsáknyi szemét gyűlik össze.\r

","id":"20210118_Muanyagszemet_Kekesteto_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058414db-c5aa-4134-8fd1-d2f40a75d317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24859f46-64bd-4cc6-84f1-20a497edb08d","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_Muanyagszemet_Kekesteto_hetvege","timestamp":"2021. január. 18. 20:51","title":"Elborította a műanyagszemét a Kékestetőt a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte miniszterelnök a felsőházban is bizalmat kapott kedd este a kormányzás folytatásához. \r

","shortLead":"Giuseppe Conte miniszterelnök a felsőházban is bizalmat kapott kedd este a kormányzás folytatásához. \r

","id":"20210120_olaszorszag_kormany_szenatus_szavazas_giuseppe_conte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f84b2d8-7abc-473e-99d8-4a8a4a1ea1bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_olaszorszag_kormany_szenatus_szavazas_giuseppe_conte","timestamp":"2021. január. 20. 05:32","title":"Megmenekült az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban továbbra is 2 ezer új fertőzöttet regisztrálnak naponta.","shortLead":"Belgiumban továbbra is 2 ezer új fertőzöttet regisztrálnak naponta.","id":"20210118_Belgium_Idosotthon_koronavirus_brit_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd8a752-cdfe-4c90-acb9-178d667c1445","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Belgium_Idosotthon_koronavirus_brit_mutacio","timestamp":"2021. január. 18. 21:36","title":"Egy nap alatt négyen meghaltak egy belga idősotthonban, miután megjelent a koronavírus brit mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket a modellváltásról.\r

\r

","shortLead":"Kedden tartottak plénumot a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és alkalmazottai, hogy kinyilvánítsák véleményüket...","id":"20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca8b8785-a18f-45c4-81d4-a7c099d858f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8908ba9a-9477-4c54-9007-b5c46f8d6027","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_PTE_hallgatoi_es_alkalmazottai_elutasitjak_a_modellvaltast","timestamp":"2021. január. 20. 14:31","title":"A PTE hallgatói és alkalmazottai elutasítják a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]