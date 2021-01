Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b22d2195-7220-46ed-a774-b748a7351612","c_author":"Hegedűs D. Géza","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Másodikként Hegedűs D. Géza színész, az SZFE egykori rektorhelyettese.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210123_Hegedus_D_Geza_Lakatra_zart_kirabolt_ures_terek__Bucsu_az_Odrytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22d2195-7220-46ed-a774-b748a7351612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce93765-e67d-49b3-b554-d47d6c1c3df7","keywords":null,"link":"/360/20210123_Hegedus_D_Geza_Lakatra_zart_kirabolt_ures_terek__Bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 23. 11:30","title":"Hegedűs D. Géza: Lakatra zárt, kirabolt üres terek - Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forintban kifejezve 5548,6 milliárdról van szó.","shortLead":"Forintban kifejezve 5548,6 milliárdról van szó.","id":"20210122_A_rosszabb_forgatokonyv_jott_be_9_szazalek_lett_a_koltsegvetes_hianya_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7635d554-3623-44df-8712-87e7c7799e3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_A_rosszabb_forgatokonyv_jott_be_9_szazalek_lett_a_koltsegvetes_hianya_2020ban","timestamp":"2021. január. 22. 12:58","title":"A rosszabb forgatókönyv jött be: 9 százalék lett a költségvetés hiánya 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körvonalazódik, pontosan milyen szempontok alapján újíthatja meg operációs rendszerét a Microsoft.","shortLead":"Körvonalazódik, pontosan milyen szempontok alapján újíthatja meg operációs rendszerét a Microsoft.","id":"20210121_microsoft_windows_10_dizajn_sun_valley_frissites_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7aaf06c-fe42-4234-a075-05f61ce0c632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fc25e-e2fd-4bdc-9b8e-90d1d22260f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_microsoft_windows_10_dizajn_sun_valley_frissites_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 21. 15:03","title":"Kiszivárgott képek: ilyen lesz a nagy átalakítás után a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zárt ajtók mögött szavazta meg a szenátus, hogy alapítványi egyetem legyen az intézmény.","shortLead":"Zárt ajtók mögött szavazta meg a szenátus, hogy alapítványi egyetem legyen az intézmény.","id":"20210121_Debreceni_Egyetem_szenatus_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8ad639e-0d67-4428-a857-fa177f0e18ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab67a9c-8d80-4d97-aaab-c2145914996b","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Debreceni_Egyetem_szenatus_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 21. 17:35","title":"A Debreceni Egyetem szenátusa csont nélkül megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a311b91f-b0ed-458c-8ffb-6f87984a8b3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mary L. Trump leleplező könyve, amely már megjelenésekor nagy visszhangot, illetve botrányt váltott ki, most magyarul is olvasható.","shortLead":"Mary L. Trump leleplező könyve, amely már megjelenésekor nagy visszhangot, illetve botrányt váltott ki, most magyarul...","id":"202103_konyv__donald_trump_pszicheje_mary_l_trump_tul_sok_es_sosem_eleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a311b91f-b0ed-458c-8ffb-6f87984a8b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cd6db7-56a1-4488-9d2f-a6f4ee74df95","keywords":null,"link":"/360/202103_konyv__donald_trump_pszicheje_mary_l_trump_tul_sok_es_sosem_eleg","timestamp":"2021. január. 22. 16:00","title":"A Capitolium ostroma után nehéz nem elhinni, amit unokahúga írt Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó vagy fantomkép továbbra sincs a támadóról, aki azzal fenyegette áldozatát, hogy ha nem veszi le a nadrágját, megöli.","shortLead":"Fotó vagy fantomkép továbbra sincs a támadóról, aki azzal fenyegette áldozatát, hogy ha nem veszi le a nadrágját...","id":"20210121_godolloi_hev_megeroszakolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a2c88a-1218-4d0b-8b2d-1b62dafd16c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_godolloi_hev_megeroszakolas","timestamp":"2021. január. 21. 16:22","title":"Részletes leírást közöltek a férfiról, aki a gödöllői HÉV-en próbált megerőszakolni egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38859ec4-9c98-41de-bcea-4e571dea461d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Orbán Gáspár olyat tett, ami egyedülálló a családjában és a pártban, amelyre rátolják az ügyét, írja szerzőnk: nemzetközi, igazságos, nyílt megméretésben állt helyt. Melyik udvaronc vitte ezt végbe eddig? Vélemény.","shortLead":"Orbán Gáspár olyat tett, ami egyedülálló a családjában és a pártban, amelyre rátolják az ügyét, írja szerzőnk...","id":"202103_igazsagot_orban_gasparnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38859ec4-9c98-41de-bcea-4e571dea461d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e56ba3-7097-4c4e-bfd9-5ddc0bf0f3e3","keywords":null,"link":"/360/202103_igazsagot_orban_gasparnak","timestamp":"2021. január. 21. 15:00","title":"Tóta W.: Igazságot Orbán Gáspárnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5e2094-1140-495b-bb7f-b074d08a0a67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony profi fotósoknak és videósoknak kínálja majd első drónját. Az Airpeakről konkrétumot eddig nem sokat tudni, a bemutatkozó videó viszont meggyőző.","shortLead":"A Sony profi fotósoknak és videósoknak kínálja majd első drónját. Az Airpeakről konkrétumot eddig nem sokat tudni...","id":"20210122_sony_airpeak_dron_foto_video_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a5e2094-1140-495b-bb7f-b074d08a0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6c1c8b-00c7-4858-b382-37e1aa564325","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_sony_airpeak_dron_foto_video_ces_2021","timestamp":"2021. január. 22. 10:03","title":"Megmutatta a Sony, milyen lesz az első drónja, az Airpeak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]