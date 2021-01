Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"090909e0-9636-4774-8844-66bd4185d31e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen praktikumra hangolt német luxusautó garantáltan ritkán jön szembe az utakon. Jó eséllyel sohasem.","shortLead":"Egy ilyen praktikumra hangolt német luxusautó garantáltan ritkán jön szembe az utakon. Jó eséllyel sohasem.","id":"20210124_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_ritkasag_egy_kombi_mercedes_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090909e0-9636-4774-8844-66bd4185d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbc2bcc-f00e-4668-b764-3f9c59d0b043","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_ritkasag_egy_kombi_mercedes_sosztaly","timestamp":"2021. január. 24. 06:41","title":"Eladó egy szinte nem is létező ritkaság, egy kombi Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1934bd-a400-45d5-a6a7-ea40ec506d0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8-as számú főúton haladt a megengedett tempó közel kétszeresével.","shortLead":"A 8-as számú főúton haladt a megengedett tempó közel kétszeresével.","id":"20210123_210zel_szaguldo_SUVst_kaptak_el_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca1934bd-a400-45d5-a6a7-ea40ec506d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa867ad-2465-4e4d-ab1a-812871a74ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_210zel_szaguldo_SUVst_kaptak_el_a_rendorok","timestamp":"2021. január. 23. 10:43","title":"210-zel száguldó SUV-t kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa telepített kamerákat használó nők és partnerük. ","shortLead":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa...","id":"20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fe6d8-008f-4641-99cc-23372eea69b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","timestamp":"2021. január. 23. 21:01","title":"Éveken át saját lakásukban kukkolta ügyfeleit egy dallasi bizonságikamera-technikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen - számoltak be különféle hírforrások szombaton.","shortLead":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen...","id":"20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3df0b-a038-4ff2-ab33-7c0962de0724","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","timestamp":"2021. január. 23. 17:36","title":"A külföld is kiállt Navalnij mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ff9268-d35e-43b4-a2fe-b2f371e3523d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világbajnoki részvételről is döntő versenyre készül Janka és Adél. Egy esetleges kudarc akár a profi pályafutásuk végét is jelentheti. Közben megismerhetjük Kati bonyolult kapcsolatát anyjával. Vonal felett, harmadik rész. ","shortLead":"A világbajnoki részvételről is döntő versenyre készül Janka és Adél. Egy esetleges kudarc akár a profi pályafutásuk...","id":"20210123_Doku360_Vonal_felett_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03ff9268-d35e-43b4-a2fe-b2f371e3523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f32de-0b7c-4a7c-80ef-cd8a1f3370b4","keywords":null,"link":"/360/20210123_Doku360_Vonal_felett_harmadik_resz","timestamp":"2021. január. 23. 19:00","title":"Doku360: Nem tudom, hogy fel tudnám-e adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit gyógyszercég 80 millió adagot ígért, de csak 31 milliót tudnak legyártani.","shortLead":"A brit gyógyszercég 80 millió adagot ígért, de csak 31 milliót tudnak legyártani.","id":"20210122_vakcina_astrazeneca_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb6d406-8a40-4ee9-9690-4e7f22b280d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_vakcina_astrazeneca_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 22:03","title":"60 százalékkal kevesebb vakcinát szállít le az EU-nak az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista támogatására, hatósági tilalom ellenére tartott aznapi oroszországi tüntetések számos résztvevőjének őrizetbe vételét és az ellenük alkalmazott \"aránytalan erőszakot\".","shortLead":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton...","id":"20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5138f06-4c65-43bb-bd4c-1b737d863774","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","timestamp":"2021. január. 23. 21:06","title":"Újabb EU-szankciók várhatóak az oroszországi rendőri brutalitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6a9d9-ae2c-4a3e-9d3b-821066d5350e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az enyhe idő véget ér, holnap éjjel az ország déli és keleti felébe intenzív havazás jön.\r

","shortLead":"Az enyhe idő véget ér, holnap éjjel az ország déli és keleti felébe intenzív havazás jön.\r

","id":"20210123_melegrekord_januar_nagyatad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6a9d9-ae2c-4a3e-9d3b-821066d5350e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab018ef-6fbc-4053-bad2-86a65b9aa171","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_melegrekord_januar_nagyatad","timestamp":"2021. január. 23. 13:02","title":"Fél évszázados melegrekord dőlt meg pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]