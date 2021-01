Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34d39dc3-582b-4f3e-ad8e-662e1507c2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit akar és mit várhat a Fidesz a fiataloktól? Hatással lesz-e a magyar választásokra, hogy már Joe Biden az Egyesült Államok elnöke? És miből fogja lebonyolítani a nem túl jól eleresztett ellenzék az előválasztásokat? Bíró-Nagy András elemző a Fülkében.","shortLead":"Mit akar és mit várhat a Fidesz a fiataloktól? Hatással lesz-e a magyar választásokra, hogy már Joe Biden az Egyesült...","id":"20210123_Fulke_Meg_lephet_szintet_a_kampany_durvasaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34d39dc3-582b-4f3e-ad8e-662e1507c2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131c581-a533-4b7f-8141-58724102de52","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Fulke_Meg_lephet_szintet_a_kampany_durvasaga","timestamp":"2021. január. 23. 14:00","title":"Fülke: \"Még léphet szintet a kampány durvasága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e5df8-41b6-4939-a472-caccfb8bcb9d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Havasi Balázs cégét korábban százmilliókkal támogatta a külügyminisztérium, most pedig egy állami bank sietett a segítségére.","shortLead":"Havasi Balázs cégét korábban százmilliókkal támogatta a külügyminisztérium, most pedig egy állami bank sietett...","id":"202103_symphonic_concert_management_havasi_balazs_allami_tokeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=773e5df8-41b6-4939-a472-caccfb8bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09db658-b553-4745-9a4f-a4817e187398","keywords":null,"link":"/360/202103_symphonic_concert_management_havasi_balazs_allami_tokeje","timestamp":"2021. január. 23. 08:30","title":"Itt az idő, amikor egy zongoraművésznek kockázatitőke-befektetőre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1de3b2-00cb-421c-90be-d4b58579a245","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt évtizedben jelentősen kevesebb szándékos emberölés történt az EU-ban és csökkent az öngyilkosságok aránya is. Mindkét téren azt figyelhetjük meg, hogy az északi államokban lényegesen rosszabb a helyzet, míg a napsütötte déli országokban 100 ezer lakosra számottevően kevesebb erőszakos halál jut.","shortLead":"Az elmúlt évtizedben jelentősen kevesebb szándékos emberölés történt az EU-ban és csökkent az öngyilkosságok aránya is...","id":"20210123_Az_emberolesek_es_az_ongyilkossagok_szama_is_csokken_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e1de3b2-00cb-421c-90be-d4b58579a245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6c1311-e8e1-41e0-9fdc-0b5edb84363b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210123_Az_emberolesek_es_az_ongyilkossagok_szama_is_csokken_az_EUban","timestamp":"2021. január. 23. 10:00","title":"Az emberölések és az öngyilkosságok száma is csökken az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátásáért. A rendőrök a Néva-parti városban is több száz embert vettek őrizetbe, és egy nő megkérdezte a rendőröket, miért tartóztattak le egy éppen elhurcolt fiatalembert.","shortLead":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon...","id":"20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90f6666-e98a-40c1-a820-ec71cffabe57","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","timestamp":"2021. január. 23. 18:01","title":"Megkérdezte, miért tartóztatják le a tüntetőt, az orosz rendőr hasbarúgással válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b754a6d6-3a08-4cbd-be9b-865dcbf7e0a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szerencsésen elhelyezett kamerának hála videó is készült a Sokorópátka fölött felvillant tűzgömbről.","shortLead":"Egy szerencsésen elhelyezett kamerának hála videó is készült a Sokorópátka fölött felvillant tűzgömbről.","id":"20210123_meteor_tuzgomb_sokoroptka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b754a6d6-3a08-4cbd-be9b-865dcbf7e0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ab796f-abb3-4764-8367-504b96b08486","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_meteor_tuzgomb_sokoroptka","timestamp":"2021. január. 23. 10:03","title":"Fényesen izzó meteor világította be az éjszakát Győr-Moson-Sopron megyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot építettek.","shortLead":"Az Asus játékosoknak szánt monitorral lépett elő: az első olyan 32 colos készülékkel, amibe már HDMI 2.1-es aljzatot...","id":"20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25ba3b76-c32e-422f-b62e-abaa645e1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886e2e34-dc3d-48bd-9880-e0a0d5c55f92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_asus_monitor_rog_swift_pg32uq_gamer_monitor","timestamp":"2021. január. 23. 12:03","title":"4K-s felbontás 144 Hz-en: ezt tudja az új Asus monitor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Népszava szerint még mindig a fagyasztóban vannak. Az eljárás azonban nem újdonság, az Európai Gyógyszerügynökség is dokumentáció alapján ad ki engedélyt. ","shortLead":"A Népszava szerint még mindig a fagyasztóban vannak. Az eljárás azonban nem újdonság, az Európai Gyógyszerügynökség is...","id":"20210123_Szputnyik_V_minta_oltoanyag_engedelyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd2ef6-7c86-472e-9093-4f7285bbfe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Szputnyik_V_minta_oltoanyag_engedelyezes","timestamp":"2021. január. 23. 11:24","title":"Nem használták fel a Szputnyik V mintáit az oltóanyag magyarországi engedélyezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut vele: úgy kereshet a Google-ön, ahogy a régi időkben, felesleges ablakok és ajánlatok nélkül.","shortLead":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut...","id":"20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f37c6c-fcac-4d1d-8d09-74c28b600215","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","timestamp":"2021. január. 23. 08:03","title":"Ezzel a bővítménnyel még egyszerűbben kereshet a Google-ben, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]