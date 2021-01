Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","shortLead":"A rigó méretű bagoly Észak-Európába való, nálunk ritka vendég. ","id":"20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a44e18-06c8-44ff-84ba-5a050f8bdd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dcc4db-35d3-4bf1-a254-6ef7c55bfa20","keywords":null,"link":"/elet/20210124_Torpekuvikot_lattak_a_Matraban","timestamp":"2021. január. 24. 10:40","title":"Törpekuvikot láttak a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","shortLead":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","id":"20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2647862-43f1-4ebd-a497-788ab78a79ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","timestamp":"2021. január. 24. 10:10","title":"Meghátrált, mégsem emeli az Xbox-előfizetés árát a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ab569e-46ac-4c46-b28c-13b11d4da1f8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Ha egy főorvos záros időn belül legalább háromszor fogad el hálapénzt, és mindezt három különböző betegtől, akkor öt és tíz év közötti börtönbüntetésre számíthat. Éppen annyira, mint az, aki több milliárd forintot csal el a költségvetésből. Sőt, ha egy orvos csak gyanúsított lesz vesztegetési ügyben – az ártatlanság vélelmétől függetlenül –, már nem gyakorolhatja a hivatását. De a beteg is sokkal rosszabbul járhat, ha orvost fizet le, mintha ezt rendőrrel tenné. ","shortLead":"Ha egy főorvos záros időn belül legalább háromszor fogad el hálapénzt, és mindezt három különböző betegtől, akkor öt és...","id":"20210125_halapenz_buncselekmeny_nemzeti_vedelmi_szolgalat_megbizhatosagi_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ab569e-46ac-4c46-b28c-13b11d4da1f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34b883e-3780-4304-ab6c-3c0f36c31cc7","keywords":null,"link":"/360/20210125_halapenz_buncselekmeny_nemzeti_vedelmi_szolgalat_megbizhatosagi_vizsgalat","timestamp":"2021. január. 25. 06:30","title":"Akár tíz évet is kaphat egy orvos, aki hálapénzt fogad el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d7d841-702d-40ae-a32c-537aa6df0b0c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Becslések szerint a 20. század elején 20–50 millió ember halálát okozta az emberiség írott történelmének második legsúlyosabb járványa, a spanyolnátha. A vírustörzs ugyan különbözik, a mindennapokban mégis nagy volt a hasonlóság a 100 évvel ezelőtti és a mostani mindennapok között. Helytelenül hordott maszkok, karantén és járványkórházak – Nagyítás fotógaléria. ","shortLead":"Becslések szerint a 20. század elején 20–50 millió ember halálát okozta az emberiség írott történelmének második...","id":"20210124_spanyolnatha_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5d7d841-702d-40ae-a32c-537aa6df0b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ae3fad-f15a-400a-9680-9dc14d55ef38","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210124_spanyolnatha_galeria","timestamp":"2021. január. 24. 20:00","title":"Karantén, maszkellenesség és halottak milliói: így pusztított száz éve a spanyolnátha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","shortLead":"Meglepően jól szerepelt a populista szélsőjobb jelöltje is.","id":"20210125_portugalia_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388b6b1d-04fa-440a-a100-7a3aaeecacdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d359a065-3004-4abe-83c7-900c02c14e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_portugalia_valasztas","timestamp":"2021. január. 25. 05:17","title":"Olyan többséggel választották újra a portugál elnököt, hogy második forduló sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techóriás az oltás népszerűsítéséből is kiveszi a részét.","shortLead":"A techóriás az oltás népszerűsítéséből is kiveszi a részét.","id":"20210125_google_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1720731c-8080-4892-8a17-237d8cc64b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d760a7f-3678-4800-81cf-2144bc5412d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_google_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 25. 14:45","title":"Oltóközponttá alakítja irodái egy részét a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A beoltottak száma mindkét napon rekordot döntött a briteknél.","shortLead":"A beoltottak száma mindkét napon rekordot döntött a briteknél.","id":"20210125_oltas_koronavirus_vakcina_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f2ad21-eba8-4685-b2f9-3dd2ba571fe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_oltas_koronavirus_vakcina_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 25. 08:25","title":"Két nap alatt csaknem egymillió embert oltottak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A baleset a Budapest–Esztergom vasútvonalon történt.\r

","shortLead":"A baleset a Budapest–Esztergom vasútvonalon történt.\r

","id":"20210125_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_not_Dorognal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda482b-c06e-4c58-9b7b-1ebbf96a45b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_not_Dorognal","timestamp":"2021. január. 25. 19:06","title":"Halálra gázolt a vonat egy nőt Dorognál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]