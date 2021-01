Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","shortLead":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","id":"20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce9aef-e4dc-43a5-9ea3-12a899e3a3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","timestamp":"2021. január. 25. 10:05","title":"5-ös alá: itt a nyújtott BMW 3 Gran Limousine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maduro békülne, csak hát ő tényleg elcsalta a választást.","shortLead":"Maduro békülne, csak hát ő tényleg elcsalta a választást.","id":"20210124_Venezuela_uj_lapot_nyitna_Bidennel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc3160b-c809-4c72-9682-db5da68dfcbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Venezuela_uj_lapot_nyitna_Bidennel","timestamp":"2021. január. 24. 08:24","title":"Venezuela új lapot nyitna Bidennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A döntéshozók egy csoportja szerint az, hogy a közösségi platformok a felhasználók elköteleződését akarják maximalizálni, az objektivitást ássák alá, és szabad utat engednek az összeesküvés-elméletek terjedésének.","shortLead":"A döntéshozók egy csoportja szerint az, hogy a közösségi platformok a felhasználók elköteleződését akarják...","id":"20210125_youtube_facebook_twitter_kozossegi_oldal_ajanlo_algoritmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2f4c14-3b2f-478b-a677-ed63c517f1f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_youtube_facebook_twitter_kozossegi_oldal_ajanlo_algoritmus","timestamp":"2021. január. 25. 19:03","title":"Változtatnának amerikai demokraták a YouTube, a Facebook és a Twitter legfontosabb algoritmusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecbdfb9-de58-4834-85da-d4ce6dc96798","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, meglepően keveset fogyaszt, és ha kell, olyat lehet vele élményautózni, hogy nemcsak a sofőr, hanem mindhárom utasa is elismerően csettint. Gut gemacht, ahogy a német mondaná. ","shortLead":"Ha kell, meglepően keveset fogyaszt, és ha kell, olyat lehet vele élményautózni, hogy nemcsak a sofőr, hanem mindhárom...","id":"20210124_hibrid_sportkupe_bmw_m440i_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecbdfb9-de58-4834-85da-d4ce6dc96798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc786131-e302-49f8-b0e3-b50c2ea23edd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_hibrid_sportkupe_bmw_m440i_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 24. 11:00","title":"Kicsit hibrid, nagyon sportkupé: teszten a BMW M440i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00016151-3bbb-480a-a795-bc33bb88f984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tó körüli bringautat is felújítják.","shortLead":"A tó körüli bringautat is felújítják.","id":"20210124_Uj_bringautszakasz_epul_Budapest_es_a_Balaton_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00016151-3bbb-480a-a795-bc33bb88f984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0106ea-23a7-4415-8ac2-c2212e2d6bc5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Uj_bringautszakasz_epul_Budapest_es_a_Balaton_kozott","timestamp":"2021. január. 24. 17:35","title":"Új bringaútszakasz épül Budapest és a Balaton között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","shortLead":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","id":"20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1add26-9eca-4956-b4ed-a5261e89d98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","timestamp":"2021. január. 25. 16:12","title":"Véget ér a Renault Twingo pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3829e89-09ff-4cc8-8bd3-eb086ec175ff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A depresszió ugyanolyan tabu, mint az alkoholizmus, pedig nem kellene annak lennie. Ennek eléréséhez „csak” arra volna szükség, hogy merjünk beszélni róla. Azok is, akiket érint. Az író, művészetfilozófus, akinek nemrégen jelent meg A mérgezett nő című novelláskötete, már eddig is sokat tett azért, hogy változzon a helyzet.","shortLead":"A depresszió ugyanolyan tabu, mint az alkoholizmus, pedig nem kellene annak lennie. Ennek eléréséhez „csak” arra volna...","id":"20210124_Babarczy_Eszter_Egyszerre_van_szuksegunk_megertesre_es_kemenysegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3829e89-09ff-4cc8-8bd3-eb086ec175ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a0db11-411b-4468-a58f-dba958415f2c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210124_Babarczy_Eszter_Egyszerre_van_szuksegunk_megertesre_es_kemenysegre","timestamp":"2021. január. 24. 20:15","title":"Babarczy Eszter: Egyszerre van szükségünk megértésre és keménységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis Zoltán virológus úgy látja: a brit koronavírus-mutáció sok előnyhöz jutott a már ismert kórokozóhoz képest. Például valószínűleg kevesebb mennyiséggel is képes fertőzést okozni.","shortLead":"Kis Zoltán virológus úgy látja: a brit koronavírus-mutáció sok előnyhöz jutott a már ismert kórokozóhoz képest. Például...","id":"20210125_nnk_virologus_vakcina_brit_virusmutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7766d2-7304-4a45-a849-500c3b5be849","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_nnk_virologus_vakcina_brit_virusmutacio","timestamp":"2021. január. 25. 13:38","title":"Az NNK virológusa szerint nem kizárt, hogy a brit mutáció miatt módosítani kell a vakcinákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]