Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49e46a5c-10de-4b8c-8a1b-36035e40ba4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új címkék az eddigieknék több információval szolgálnak a gumikkal kapcsolatban.","shortLead":"Az új címkék az eddigieknék több információval szolgálnak a gumikkal kapcsolatban.","id":"20210127_uj_gumiabroncs_energiacimkek_segitik_a_vasarlast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49e46a5c-10de-4b8c-8a1b-36035e40ba4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a80b5a5-0eed-41ac-9f4c-306c7c1d31e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_uj_gumiabroncs_energiacimkek_segitik_a_vasarlast","timestamp":"2021. január. 27. 06:41","title":"Új gumiabroncs energiacímkék segítik a vásárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes képzés terveiről beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes...","id":"20210127_Sara_Balazs_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36453b3d-d25e-4b9c-964e-bb6a47e69531","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Sara_Balazs_SZFE","timestamp":"2021. január. 27. 16:39","title":"Sára Balázs az SZFE filmes képzéséről: Nagyobb hangsúlyt kap majd a nemzeti jelleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1847d4e-65c0-41dd-9525-61bf993450e6","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Több budapesti lakáséttermet is megkerestünk, hogy megtudjuk, hogyan próbálnak életben maradni, fogadnak-e legfeljebb tízfős társaságokat. Kiderült, hogy ahány hely, annyiféle a próbálkozás a túlélésre. ","shortLead":"Több budapesti lakáséttermet is megkerestünk, hogy megtudjuk, hogyan próbálnak életben maradni, fogadnak-e legfeljebb...","id":"20210126_Kinyithatnake_a_lakasettermek_pandemia_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1847d4e-65c0-41dd-9525-61bf993450e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11f5747-b047-421f-bdfe-773f70c1a28b","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Kinyithatnake_a_lakasettermek_pandemia_idejen","timestamp":"2021. január. 26. 20:00","title":"„Én dolgozom. Ameddig lehet és valaki fel nem jelent”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól függetlenül lehet használni a mosdót.","shortLead":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól...","id":"20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b59fde-8950-4109-9358-ec650bac250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","timestamp":"2021. január. 27. 15:13","title":"Ingyenes közvécékereső appot készített egy zuglói középiskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","shortLead":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","id":"20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a9535-0e65-4ed0-9aec-dee7f923b0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","timestamp":"2021. január. 27. 09:21","title":"Leleplezték a megújult Minit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már végképp teljesnek mondható a hatalomátvétel.","shortLead":"Most már végképp teljesnek mondható a hatalomátvétel.","id":"20210125_Joe_Biden_kutyai_is_megerkeztek_a_Feher_Hazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020268af-5c7e-4e9d-84c3-ed6e018d4084","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Joe_Biden_kutyai_is_megerkeztek_a_Feher_Hazba","timestamp":"2021. január. 25. 17:20","title":"Joe Biden kutyái is megérkeztek a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","shortLead":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","id":"20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93450665-ac22-4cae-abb9-d4d15dd1c255","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 25. 20:53","title":"Nagyot csökkent az új fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"191be9e1-4cdc-4e88-8128-280f2ce85c06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szakértők szerint 2030 környékén elkezdhetnek komolyabb mértékben terjedni az önvezető járművek, amelyek érkezésére érdemes időben felkészülnie a városoknak.","shortLead":"Szakértők szerint 2030 környékén elkezdhetnek komolyabb mértékben terjedni az önvezető járművek, amelyek érkezésére...","id":"20210127_Nagy_igeret_az_onvezeto_auto_de_varosonkent_eltero_mennyire_lehet_hasznos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=191be9e1-4cdc-4e88-8128-280f2ce85c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeed0d8-06ff-4879-a847-a90a0d470c04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Nagy_igeret_az_onvezeto_auto_de_varosonkent_eltero_mennyire_lehet_hasznos","timestamp":"2021. január. 27. 12:17","title":"Nagy ígéret az önvezető autó, de nagyon nem mindegy, hol közlekedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]