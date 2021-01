Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","shortLead":"Megint a villanyautósok jártak jól, de végül is logikus módon. ","id":"20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a7db7e-2c29-414e-81cb-e12e07af34cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_elektromos_auto_Ausztria_sebessegkorlatozas","timestamp":"2021. január. 26. 09:41","title":"Elektromos autóval már nem kell betartani Ausztriában egy sebességkorlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyolcvanas években a Balatonnál játszódó történelmi thriller az a sorozatterv, amelyet a világ egyik legrangosabb sorozattervszemléjén, a Berlinale alprogramjában mutatnak be. Először szerepel itt magyar ötlet. ","shortLead":"A nyolcvanas években a Balatonnál játszódó történelmi thriller az a sorozatterv, amelyet a világ egyik legrangosabb...","id":"20210127_Enyedi_Ildiko_es_Krigler_Gabor_kozos_sorozatotlete_mutatkozik_be_a_Berlinalen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fe3a97-19b5-46e6-9ecb-6a4111ccac25","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Enyedi_Ildiko_es_Krigler_Gabor_kozos_sorozatotlete_mutatkozik_be_a_Berlinalen","timestamp":"2021. január. 27. 14:13","title":"Enyedi Ildikó és Krigler Gábor közös sorozatötlete mutatkozik be a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","shortLead":"Hiesz György szerint a kórházban megmaradt oltóanyagból kapott. Úgy gondolta, ha hívják, akkor megy.","id":"20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35b95b5-5577-4588-a1d9-454f5221c70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_oltas_hiesz_gyorgy_gyongyos","timestamp":"2021. január. 26. 16:46","title":"Soron kívül oltották be a gyöngyösi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reagáltak az SZFE kollégistái a Pesti TV riportjára. Nemrég azt mondták nekik, hogy a személyes tárgyaikat elzárva tárolják, és senki illetéktelen nem férhet hozzájuk. ","shortLead":"Reagáltak az SZFE kollégistái a Pesti TV riportjára. Nemrég azt mondták nekik, hogy a személyes tárgyaikat elzárva...","id":"20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a499526-89c1-44c2-9fff-f5de16e6518b","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras","timestamp":"2021. január. 25. 18:16","title":"Az SZFE kollégistái nem értik, hogy forgathatott a Pesti TV a személyes tárgyaik között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06518acc-fba3-498d-aab2-b0047dc96300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyvenezer dollár adomány kerül egy vermonti jótékonysági szervezethez, miután rekordösszegért elkelt egy Bernie Sanders-baba egy eBay-aukción.","shortLead":"Negyvenezer dollár adomány kerül egy vermonti jótékonysági szervezethez, miután rekordösszegért elkelt egy Bernie...","id":"20210127_Egy_kicsi_panellakas_araert_kelt_el_a_horgolt_Bernie_Sandersbaba_egy_arveresen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06518acc-fba3-498d-aab2-b0047dc96300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152cf1fa-56c9-4f73-8569-c48538b2da67","keywords":null,"link":"/elet/20210127_Egy_kicsi_panellakas_araert_kelt_el_a_horgolt_Bernie_Sandersbaba_egy_arveresen","timestamp":"2021. január. 27. 13:33","title":"Egy kicsi panellakás áráért kelt el a horgolt Bernie Sanders-baba egy árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban remek, azonban időnként ezeknek a masináknak is szembe kell nézniük ilyen-olyan problémával, például hogy esetenként gond lehet a felhasználóváltással.","shortLead":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban...","id":"20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f1ecaa-3054-4392-b64b-d58161f5c298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","timestamp":"2021. január. 26. 12:03","title":"Váratlanul aktiválódó képernyővédő nehezíti az Apple új gépeit használók életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8700d98a-af4c-416d-bdcb-f32a4d2e4d4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állaguk egyre romlik, de az oroszok valamiért mégis ragaszkodnak hozzájuk. Különös bennük, hogy a telkek a magyar állam tulajdonában vannak. ","shortLead":"Állaguk egyre romlik, de az oroszok valamiért mégis ragaszkodnak hozzájuk. Különös bennük, hogy a telkek a magyar állam...","id":"20210127_A_rendszervaltas_utan_30_evvel_sem_sikerult_rendezni_a_Budapesten_uresen_allo_orosz_ingatlanok_sorsat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8700d98a-af4c-416d-bdcb-f32a4d2e4d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c6c204-6d9f-439e-b9ec-81b4fa3772c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_A_rendszervaltas_utan_30_evvel_sem_sikerult_rendezni_a_Budapesten_uresen_allo_orosz_ingatlanok_sorsat","timestamp":"2021. január. 27. 11:57","title":"Lepusztuló budapesti épületeikhez ragaszkodnak az oroszok, és nem partnerek a rendezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csökkent a Fidesz támogatottsága a kisebb városok szegényei körében. Úgy tűnik, a hátrányos helyzetűek mégsem tudnak profitálni a módos középosztály és az elit támogatásából.","shortLead":"Csökkent a Fidesz támogatottsága a kisebb városok szegényei körében. Úgy tűnik, a hátrányos helyzetűek mégsem tudnak...","id":"20210127_Zavecz_kutatas_videk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa18a43-4e37-4b19-bd46-37938b8c957a","keywords":null,"link":"/360/20210127_Zavecz_kutatas_videk","timestamp":"2021. január. 27. 11:00","title":"Závecz: Gyengült a Fidesz vidéken, sok körzet pár száz szavazaton múlhat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]