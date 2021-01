Alekszej Navalnijt a moszkvai Seremetyevo repülőtéren vették őrizetbe január 17-én, rögtön azután, hogy feleségével együtt visszaérkezett Németországból, ahol fél éven át gyógykezelték őt az ellene tavaly augusztusban idegméreggel elkövetet merénylet miatt. A hatóságok annyire siettek, hogy nem a bíróságra vitték, hanem a helyi rendőrség épületében rendeztek bírósági tárgyalást.

„Olvasták Önök a január 17-én készült iratokat? Ha igen, akkor maguknak hangosan nevetniük kellene, mert ez a világ legnevetségesebb dokumentuma. Ezt ugyanis nem állíthatta össze olyan ember, akinek akárcsak a legcsekélyebb jogi végzettsége van. Ami 17-én történt, az elképzelhetetlen” – mondta Navalnij a fellebbviteli bíróságnak egy videóhíváson keresztül. Példaként megemlítette, hogy előzetes bejelentés nélkül nem lehet egy rendőrkapitányságon bírósági eljárást lefolytatni, ahogyan az az ő esetében történt.

Navalnij azt is hangsúlyozta, hogy az ő esetében is látszik, az orosz igazságszolgáltatás egyre mélyebbre süllyed, és az ellene folytatott eljárás valódi célja az, hogy a hatalmon lévők megmutassák, ők az urak az országban, és azt csinálnak, amit akarnak. „De nem ők az ország gazdái, és soha nem is lesznek azok. És nagyon sok ember, több tucat millió velem ért egyet. És soha nem fogjuk megengedni, hogy ezek az emberek elfoglalják és elrabolják az országunkat. Valóban, az erő most a maguk oldalán van, és bilincsbe tudnak verni. De ez nem fog örökké folytatódni” – hangsúlyozta az ellenzéki vezető.

A mostani 30 napos elzárást Navalnij azért kapta, mert a hatóságok szerint megsértette a 2014-ben hozott és 2017-ben megerősített felfüggesztett börtönbüntetés szabályait, mert miközben Németországban lábadozott, nem jelentkezett kéthetenként az orosz rendőrségen. Még ezen a héten kiderül, hogy a felfüggesztett börtönbüntetést átváltoztatják-e a hatóságok letöltendőre, ha igen, akkor Navalnij évekre rács mögé kerülhet. Közben egy olyan eljárás is folyik ellene, amiben azzal vádolják, elsikkasztotta az általa vezetett korrupcióellenes alapítványnak befizetett összegeket. Navalnij tagadja a vádakat, és azt hangsúlyozza, politikai okok miatt próbálják őt börtönbe zárni.