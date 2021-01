Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba is beköltözhet ez a megoldás.","shortLead":"Idén egyre többször fogunk találkozni kijelző alatti ujjlenyomat-szkennerekkel, sőt akár az összehajtható telefonokba...","id":"20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37b0c35-b41b-4ca0-9bbb-320df21acb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2021. január. 28. 11:03","title":"Az összehajtható képernyőbe is betenné az ujjlenyomat-olvasót a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz ellenzéki munkatársainál, valamint a blogger munkáját segítő stúdióban. Most éppen a járványhelyzetben érvényes szabályok megsértésével vádolják őket. Közben Navalnijék elmondták, mit gondolnak arról, ahogyan Vlagyimir Putyin elnök tagadja, hogy övé lenne a Fekete-tenger partján épített 400 milliárd forintos \"minikirályság”.","shortLead":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz...","id":"20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843d93d-9683-428e-b32b-db55395ef1a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 18:17","title":"Házkutatást tartanak Navalnijnál és munkatársainál, most éppen a járványszabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","shortLead":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","id":"20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b05b26-151d-4733-a5a4-10f53e72300b","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","timestamp":"2021. január. 26. 17:39","title":"Három év börtönt kapott a kislányát begyógyszerező kecskeméti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","shortLead":"Főleg ügyintézéshez kapcsolódó oldalakat támadtak meg, jellemzően külföldi IP-címekről.","id":"20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6270997-cf12-4955-97c3-ba34d12ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42cba75-be65-4b81-bc72-67d2fdb1e7c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Kibetamadas_magyar_kormanyzati_portal","timestamp":"2021. január. 26. 18:19","title":"Összehangolt kibertámadás ért több magyar kormányzati portált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor a Szenátussal. A rektor legutóbb az ellentmondó információk miatt elhalasztotta a döntést. ","shortLead":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor...","id":"20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc58c68-1053-4060-aac5-bfd2c2aebbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","timestamp":"2021. január. 27. 22:35","title":"A PTE rektora a modellváltás kezdeményezését javasolja a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Kész tények elé állította Európát az egyik gyógyszercég azzal, hogy az eredetileg vállaltnál csak sokkal kevesebbet tud szállítani az első negyedévben. Az EU megoldást keres, burkoltan fenyegetőzik, miközben a magyar kormány uniós szövetségesként Brüsszel ellen hangol.","shortLead":"Kész tények elé állította Európát az egyik gyógyszercég azzal, hogy az eredetileg vállaltnál csak sokkal kevesebbet tud...","id":"20210127_Az_AstraZenecaugy_a_panik_eloszobaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0fceea-ae76-47b6-831e-b937933654a1","keywords":null,"link":"/360/20210127_Az_AstraZenecaugy_a_panik_eloszobaja","timestamp":"2021. január. 27. 06:30","title":"Az AstraZeneca-ügy: a pánik előszobája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos hibajavításon túl veszélyesnek tűnő biztonsági réseket is megszüntet a készülékeken.","shortLead":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos...","id":"20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7493-7c0a-4b12-99a4-c38be1f2afa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","timestamp":"2021. január. 27. 13:03","title":"Most tényleg nem érdemes halogatnia, frissítse mielőbb az iPhone-ját, iPadjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","shortLead":"Vasúti kocsikat gyártana a Stadler és a Mészáros Csoport közös cége, magyar egyetemekkel is együtt dolgoznának.","id":"20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4280af8-11eb-49f8-acb2-00fe97b8d0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d268c360-97d8-49e8-b293-a2a8790e87a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Meszaros_Csoport_Stadler_vasut","timestamp":"2021. január. 26. 17:33","title":"Közös vállalatot alapít a Mészáros Csoport és a Stadler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]