Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz ellenzéki munkatársainál, valamint a blogger munkáját segítő stúdióban. Most éppen a járványhelyzetben érvényes szabályok megsértésével vádolják őket. Közben Navalnijék elmondták, mit gondolnak arról, ahogyan Vlagyimir Putyin elnök tagadja, hogy övé lenne a Fekete-tenger partján épített 400 milliárd forintos "minikirályság". Házkutatást tartanak Navalnijnál és munkatársainál, most éppen a járványszabályok megsértése miatt Gulyás: Minden vakcina megkapja a magyar engedélyt, amivel több mint 1 millió embert oltottak be A Corvinus és az SZFE alapítványi kézbe adása is elrettentő példaként áll a kiszervezés előtt álló tudományegyetemek előtt, ám úgy tűnik, végzetüket akkor sem kerülhetik el, ha ellenállnak. A kormány a segélyek befagyasztásával, identitáspolitikájával és médiafölényével mesterségesen hibernálja a vidéki társadalmat – derül ki a Kovách Imre szociológussal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont osztályvezető professzorával készített interjúból.
Kovách Imre: Vidéken a rendszer kiteljesedett, kerek, és ez megakadályozza az „éhséglázadást" Az egyetemi "modellváltás" az értelmiség megleckéztetése A diákok legtöbbje tavaly március óta otthon, online vesz részt az oktatásban.
Bezártsággal és egyedülléttel küzdenek a járvány alatt a magyar diákok A pályát a versenyekhez 65 milliárdból építik meg Hajdúnánáson.
Négymilliárd forintért jön Magyarországra a MotoGP Miután az oltások felhasználhatósága pár órán belül lejárt volna, improvizálniuk kellett. Elakadt a hóviharban egy csapat oregoni egészségügyi dolgozó, nekiálltak beoltani az autósokat Az oltóanyagot gyártó cég vezérigazgatója szerint nem volt szerződéses kötelezettségük a 400 millió adag leszállítására. A késés szerencsétlen, de februárban azért küldenek 17 millió dózist.
Az AstraZeneca cáfolja, hogy lemondta volna a mai brüsszeli tárgyalást